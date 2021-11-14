Боксер на 3-й секунде раунда потушил свет сопернику и стал новым чемпионом мира (видео)

Один удар в боксе может решить исход всего противостояния.

Настоящей сенсаций завершился вечер профессионального бокса 13 ноября в Шеффилде (Великобритания), где в главном бою шоу местный спортсмен Кид Гэлэхэд (28-2, 17 КО) защищал титул чемпиона мира по версии IBF в полулегком весе (до 57,153 кг) от посягательств испанца Кико Мартинеса (43-10-2, 30 КО).

31-летний Кид впервые защищал титул чемпиона мира, казалось, он легко это сделает, ведь в соперники ему достался боксер с 10 поражениями за спиной. Однако 35-летний испанец и не думал сдаваться без боя. Более того, он стал автором громкого апсета. В концовке 5-го раунда Мартинес отправил оппонента в тяжелый нокдаун, а от незамедлительного поражения британца спас гонг, правда, уже в следующей 3-минутке Кико нокаутировал оппонента. На 3-й секунде 6-го раунда Мартинес мощным ударом с правой отправил соперника на канвас и стал новым чемпионом мира.

Видео нокаута в бою Кико Мартинес — Кид Гэлэхэд:

Лучшие моменты боя Кико Мартинес — Кид Гэлэхэд:

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте в бою непобедимого легковеса.