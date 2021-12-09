Ломаченко рассказал о своей главной цели в профессиональном боксе

Украинец по-прежнему мечтает стать абсолютным чемпионом.

Украинский боксер Василий Ломаченко накануне поединка против Ричарда Комми рассказал о своей мечте в профессиональном спорте.

"Что будет дальше, чего я хочу добиться? Сейчас все зависит лишь от двух людей — моего отца и меня. Он дал мне все, что я имею сейчас. Конечно, большую роль сыграет и моя команда, надо максимально эффективно подготовиться к поединку.

Сейчас моя главная цель — стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Если бог даст мне второй шанс, я обязательно им воспользуюсь", — заявил Ломаченко в интервью ютуб-каналу VENUM.

Ломаченко, который потерпел два поражения при 15 победах на профессиональном ринге, является бывшим чемпионом мира по трем версиям. В случае победы над Комми, вероятно, украинский боксер получит право провести еще один титульный поединок.

Поединок Ломаченко — Комми пройдет в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден" в это воскресенье. Начало — в 4 утра.

Ранее "Телеграф" сообщал, букмекеры считают Ломаченко явным фаворитом противостояния.