Укр

Ломаченко рассказал о своей главной цели в профессиональном боксе

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
8
Василий Ломаченко Новость обновлена 09 декабря 2021, 10:51
Василий Ломаченко

Украинец по-прежнему мечтает стать абсолютным чемпионом.

Украинский боксер Василий Ломаченко накануне поединка против Ричарда Комми рассказал о своей мечте в профессиональном спорте.

"Что будет дальше, чего я хочу добиться? Сейчас все зависит лишь от двух людей — моего отца и меня. Он дал мне все, что я имею сейчас. Конечно, большую роль сыграет и моя команда, надо максимально эффективно подготовиться к поединку.

Сейчас моя главная цель — стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Если бог даст мне второй шанс, я обязательно им воспользуюсь", — заявил Ломаченко в интервью ютуб-каналу VENUM.

Ломаченко, который потерпел два поражения при 15 победах на профессиональном ринге, является бывшим чемпионом мира по трем версиям. В случае победы над Комми, вероятно, украинский боксер получит право провести еще один титульный поединок.

Поединок Ломаченко — Комми пройдет в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден" в это воскресенье. Начало — в 4 утра.

Ранее "Телеграф" сообщал, букмекеры считают Ломаченко явным фаворитом противостояния.

Теги:
#Бокс #Василий Ломаченко #Ричард Комми
"Омикрон" распространяется быстрее чем "Дельта"
Здоровье
Ученые озвучили новый неожиданный симптом "Омикрона": что известно
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Омикрон" распространяется быстрее чем "Дельта"
Ученые озвучили новый неожиданный симптом "Омикрона": что известно
Дата публикации
Категория
Рождественский Львов
Праздник без снега? Синоптик рассказала, какой будет погода во Львове на католическое Рождество
Дата публикации
Категория
Чепирование людей могут начать со следующего года
Илон Маск готов чипировать людей уже со следующего года: кому и от чего это поможет
Дата публикации
Категория
Героя знаем, но не в лицо
Александр "Редут" Трепак - настоящий герой российско-украинской войны, которого… не знали в лицо
Дата публикации
Категория
Издание оценило влиятельность представителей власти и оппозиции
Топ-20 политиков Украины по версии "Телеграфа": рейтинг 2021 года