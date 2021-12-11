Укр

Чемпион мира сделал прогноз на бой Ломаченко - Комми

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Автор
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Ломаченко против Комми Новость обновлена 11 декабря 2021, 13:10
Ломаченко против Комми

Украинец идет явным фаворитом.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA Super, WBO и IBF Джордж Камбосос назвал фаворита в поединке между Василием Ломаченко и Ричардом Комми.

Победитель данного боя встретится за чемпионский пояс как раз против Камбососа.

Ломаченко — Комми: онлайн-трансляция боя

«Лома — Комми — это хороший бой. Вы смотрите на топ-10 дивизиона, и мы все здесь дерёмся друг с другом, что просто замечательно. Думаю, Ломаченко окажется ему не по зубам. Лома жаждет мести, и я с нетерпением жду боя с ним, потому что вы сами видите, что он делает», — цитирует Камбососа портал Fighthype.

Прямая трансляция поединка на MEGOGO начнется 12 декабря в 04:00 по киевскому времени. Для просмотра поединка необходима платная подписка "Спорт" (199 грн в месяц) или "Максимальная" (299 грн в месяц), стоимость пробной подписки стоит 29 грн (первые 7 дней). 

Как ранее сообщал "Телеграф", букмекеры уверены в победе украинского боксера. По словам промоутера Боба Арума, Ломаченко в случае победы станет обязательным претендентом на пояс WBO.

Теги:
#Бокс #Василий Ломаченко #Ричард Комми
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