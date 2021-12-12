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Непереможний боксер вирубив суперника у першому раунді на вечорі боксу Ломаченко — Коммі (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Зайас нокаутував Мастронунціо Новина оновлена 12 грудня 2021, 05:16
Зайас нокаутував Мастронунціо

Глядачі побачили швидку перемогу.

Молодий пуерто-риканський проспект Зандер Зайас здобув дивовижну дострокову перемогу над досвідченим італійським боксером Алессіо Мастронунціо на вечорі боксу Ломаченко — Коммі в Нью-Йорку (США).

У поєдинку 19-річного Зайаса та 26-річного Мастронунціо було зафіксовано нокаут вже у першому раунді. Молодший пуерториканець за 8 секунд до закінчення першої 3-хвилинки вирубив суперника.

Таким чином, непереможний 19-річний Зандер завоював свою 12 перемогу на профі-ринзі. 26-річний Алессіо програв удруге, маючи у своєму послужному списку 9 перемог.

Відео нокауту в бою Зандер Зайас – Алессіо Мастронунціо:

Додамо, трансляція шоу боксу Ломаченко — Коммі доступна в Україні. До слова, Василь є беззаперечним фаворитом у бою з досвідченим боксером з Гани.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на вечорі боксу в Нью-Йорку глядачі стали свідками брутального нокауту у бою небитих боксерів.

Додамо, нещодавно на вечорі боксу у Лондоні боксер Мікаель Лаваль здобув дивовижну перемогу нокаутом у поєдинку проти Леонардо Бруццезе.

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