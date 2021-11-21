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Колишній безхатько, який допомагав Усику, брутально нокаутував італійця (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Мікаель Лаваль — Леонардо Бруццезе Новина оновлена 21 листопада 2021, 14:58
Мікаель Лаваль — Леонардо Бруццезе

Дивовижна історія у спортсмена.

У суботу, 20 листопада, на вечорі боксу в Лондоні британський боксер нігерійського походження Мікаель Лаваль здобув дивовижну перемогу нокаутом у поєдинку проти італійця Леонардо Бруццезе.

Поєдинок, який проходив у першій важкій вазі (до 90,718 кг), завершився перемогою 26-річного Лаваля. Уже в п’ятому раунді Мікаель розмашистим ударом з правої поклав 28-річного італійця на настил рингу. Оговтатися від такого удару Леонардо вже не міг.

Непереможний Лаваль здобув свою 15-ту перемогу у профі за відсутності поразок. Бруццезе програв усьоме, маючи у своєму послужному списку 20 перемог.

Відео нокауту в бою Мікаель Лаваль — Леонардо Бруццезе:

Зазначимо, що доля Лаваля нагадує сценарій із кіно. Після смерті матері він не зумів порозумітися ні з батьком, ні з вітчимом і був змушений у 13 років поневірятися вулицями Лагоса в пошуках їжі та покрівлі. У результаті посольство Великої Британії побачило хлопчика і зуміло вивезти його до Лондона, де він став знаменитим спортсменом. Додамо, що кілька років тому Мікаель перебував у тренувальному таборі Олександра Усика, який тоді виступав у 1-й важкій вазі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про видовищний нокаут на вечорі боксу в Києві.

Теги:
#Бокс #Нокаут #Олександр Усик
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