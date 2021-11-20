Далакян нокаутом захистив титул чемпіона світу

Панамський боксер не достояв до кінця

У суботу у Києві відбувся титульний бій між українським боксером Артемом Далакяном та панамським спортсменом Луїсом Консепйосом. На кону були чемпіонський пояс за версією WBA у найлегшій вазі.

Українець із перших раундів захопив ініціативу. У п’ятому раунді панамець двічі опинився у нокдауні, але зміг продовжити поєдинок. Як показала практика, ненадовго.

У дев’ятому раунді Далакян почав бити суперника, через що представники панамця викинули рушник. Таким чином поєдинок закінчився технічним нокаутом на користь українського боксера.

34-річний Далакян до цього бою мав унікальний рекорд для сучасного боксу. Українець провів на професійному рингу 20 поєдинків (усі виграв, 14 перемоги нокаутом). Панамський боксер має ширший послужний список, але було вісім поразок у 46 поєдинках.

Як раніше повідомляв "Телеграф", інший український чемпіон світу Олександр Усік оцінив свої шанси у поєдинку-реванші проти британця Ентоні Джошуа.