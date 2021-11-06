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Усик оцінив свої шанси у бою-реванші проти Джошуа

Автор
Володимир Лавський
Дата публікації
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Усик і Джошуа вже точно побачитися знову Новина оновлена 06 листопада 2021, 16:12
Усик і Джошуа вже точно побачитися знову

Бій наступної весни.

Український боксер Олександр Усик, який назвав попередні терміни реваншу проти Ентоні Джошуа, розповів про шанси суперників у поєдинку у відповідь.

"Будь-який бій — це величезна кількість факторів і колосальна підготовка, яка стоїть за ним, тому не можна передбачити результат заздалегідь. Можу тільки сказати, що я прагну перемоги", — зізнався Усик в інтерв’ю "Фокусу".

Водночас Усик висловився про політичні амбіції, як це зробив Віталій Кличко.

"Не планую ставати мером", — заявив боксер.

У першому поєдинку проти Джошуа, який відбувся у вересні в Лондоні, Усик здобув перемогу за очками одноголосним рішенням суддів.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Тайсон Ф’юрі вже запропонував Джошуа допомогу під час підготовки до поєдинку проти Усика. Сам британець почав загрожувати українському боксерові, заявивши, що це буде вбивство у рингу. А ось американський суперваговик Майкл Хантер все ще сподівається знову вийти в ринг проти Усика. Раніше суперники зустрічалися, коли обидва перебували у першій важкій вазі.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Ентоні Джошуа
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