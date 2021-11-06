Усик оценил свои шансы в бою-реванше против Джошуа

Бой — следующей весной.

Украинский боксер Александр Усик, который назвал предварительные сроки реванша против Энтони Джошуа, рассказал о шансах соперников в ответном поединке.

"Любой бой — это огромное количество факторов и колоссальная подготовка, которая стоит за ним, поэтому нельзя предсказать исход заранее. Могу только сказать, что я стремлюсь к победе", — признался Усик в интервью "Фокусу".

В то же время Усик высказался о политических амбициях, как это сделал Виталий Кличко.

"Не планирую становиться мэром", — заявил боксер.

В первом поединке против Джошуа, который состоялся в сентябре в Лондоне, Усик одержал победу по очкам единогласным решение судей.

Как ранее сообщал "Телеграф", Тайсон Фьюри уже предложил Джошуа помощь при подготовке к поединку против Усика. Сам британец начал угрожать украинскому боксеру, заявив, что это будет убийство в ринге. А вот американский супертяж Майкл Хантер все еще надеется опять выйти в ринг против Усика. Ранее соперники встречались, когда оба находились в первом тяжелом весе.