Укр

Усик оценил свои шансы в бою-реванше против Джошуа

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Усик и Джошуа уже точно увидеться снова Новость обновлена 06 ноября 2021, 16:12
Усик и Джошуа уже точно увидеться снова

Бой — следующей весной.

Украинский боксер Александр Усик, который назвал предварительные сроки реванша против Энтони Джошуа, рассказал о шансах соперников в ответном поединке.

"Любой бой — это огромное количество факторов и колоссальная подготовка, которая стоит за ним, поэтому нельзя предсказать исход заранее. Могу только сказать, что я стремлюсь к победе", — признался Усик в интервью "Фокусу".

В то же время Усик высказался о политических амбициях, как это сделал Виталий Кличко.

"Не планирую становиться мэром", — заявил боксер.

В первом поединке против Джошуа, который состоялся в сентябре в Лондоне, Усик одержал победу по очкам единогласным решение судей.

Как ранее сообщал "Телеграф", Тайсон Фьюри уже предложил Джошуа помощь при подготовке к поединку против Усика. Сам британец начал угрожать украинскому боксеру, заявив, что это будет убийство в ринге. А вот американский супертяж Майкл Хантер все еще надеется опять выйти в ринг против Усика. Ранее соперники встречались, когда оба находились в первом тяжелом весе.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Энтони Джошуа
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