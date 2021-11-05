Усик розповів, коли відбудеться реванш проти Джошуа

Чекати лишилося не так і довго.

Український боксер Олександр Усик, який переміг Ентоні Джошуа в поєдинку за титул чемпіона світу в суперважкій вазі, розповів, коли може відбутися його реванш проти британського спортсмена.

"Реванш точно відбудеться. На даний момент промоутери займаються датами та місцем для проведення поєдинку. Мабуть, він відбудеться навесні. Зараз я взагалі не думаю, хто буде моїм суперником. Найважливіше — покращуватись самому.

Звичайно, не особливо правильно говорити про інших суперників, коли в тебе вже заплановано бій, але мені дуже подобається Тайсон Ф’юрі. Особливо його боксерські навички. За стилем боксу Ф’юрі – справжній технар. Думаю, з ним буде чудовий поєдинок у майбутньому", — цитує Усика Sport Arena.

У першому поєдинку проти Джошуа, який відбувся у вересні в Лондоні, Усик здобув перемогу за очками одноголосним рішенням суддів.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Тайсон Ф’юрі вже запропонував Джошуа допомогу під час підготовки до поєдинку проти Усика. Сам британець почав загрожувати українському боксерові, заявивши, що це буде вбивство у рингу.