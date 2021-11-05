Укр

Усик рассказал, когда состоится реванш против Джошуа

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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В первом бою Усик был сильнее британца Новость обновлена 05 ноября 2021, 17:40
В первом бою Усик был сильнее британца

Ждать осталось не так и долго.

Украинский боксер Александр Усик, победивший Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, рассказал когда может состояться его реванш против британского спортсмена.

"Реванш точно состоится. На данный момент промоутеры занимаются датами и местом для проведения поединка. Вероятно, он состоится весной. Сейчас я вообще не думаю, кто будет моим соперником. Самое важное — улучшаться самому.

Конечно, не особо правильно говорить о других соперниках, когда у тебя уже запланирован бой, но мне очень нравится Тайсон Фьюри. Особенно его боксерские навыки. По стилю бокса Фьюри — настоящий технарь. Думаю, с ним будет отличный поединок в будущем", — цитирует Усика Sport Arena.

В первом поединке против Джошуа, который состоялся в сентябре в Лондоне, Усик одержал победу по очкам единогласным решение судей.

Как ранее сообщал "Телеграф", Тайсон Фьюри уже предложил Джошуа помощь при подготовке к поединку против Усика. Сам британец начал угрожать украинскому боксеру, заявив, что это будет убийство в ринге.

Теги:
#Бокс #Усик #Энтони Джошуа
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