Джошуа заговорив про вбивство Усика в реванші

Британець налаштований рішуче.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, який у вересні 2021 року програв всі свої титули українцю Олександру Усику, заявив, що з нього вистачить поразок, а в реванші він влаштує пекло чемпіону.

Про це AJ розповів в інтерв’ю iFL TV.

Ентоні змінив риторику після поразки, і його висловлювання вже зовсім не джентльменські. Він пообіцяв влаштувати українцю війну в ринзі та розмазати його на канвасі. Також він заявив, що у реванші він вбиватиме суперника.

"Не дивуйтеся, якщо я розмажу Усика на канвасі. Це війна. І я розлючений. Вийду на ринг вбивати. У мене всередині все кипить навіть зараз, коли я просто про це говорю. Ось він — відповідний настрій. Ось вона — жага до перемоги. Все, про що я думаю — війна, вбивство. Хочу вийти на ринг і зробити Усику боляче. Хочу забрати його душу. Хочу змусити його здатися", — заявив Джошуа.

Додамо, що Усик за контрактом зобов’язаний дати реванш британцю, який уже активував цю опцію. До речі, другий поєдинок між боксерами має відбутися навесні 2022 року. Очікується, що бій знову пройде у Британії, проте не виключається варіант із Києвом чи Близьким Сходом.

Зазначимо, Усик після перемоги над чемпіоном став номером два в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від ваги за версією The Ring, випередивши навіть чемпіона за версією журналу Тайсона Фьюрі, який недавно побив Деонтея Вайлдера.