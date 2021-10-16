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У США опустили Ф’юрі на тлі Усика

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Усик — Ф’юрі Новина оновлена 16 жовтня 2021, 14:58
Усик — Ф’юрі

The Ring опублікував свіжий рейтинг P4P.

Прогриміли головні баталії року в суперважкій вазі Усик — Джошуа і Ф’юрі — Уайлдер 3 і авторитетне видання The Ring опублікувало свіжі рейтинги кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Про це повідомляє офіційний сайт журналу.

Журнал, історія якого в боксі налічує майже 100 років, поставив Олександра Усика на друге місце в рейтингу кращих боксерів світу, а іншого суперваговика Тайсона Ф’юрі навіть не включили в топ-10. Повідомляється, що думка експертів з цього приводу розділилися і деякі хотіли поставити британця на 10-е місце, проте все ж фахівці визнали перший захист титулу "Циганським королем" недостатнім для включення в рейтинг P4P. Також відзначається, що Усик знаходиться так високо, адже він прийшов в хевівейт з 1-ї важкої ваги і переміг чемпіона на його ж території. Примітно, що поясом The Ring в суперважкій вазі володіє саме Тайсон.

Відзначимо, лідирує в рейтингу мексиканець Сауль Альварес. Ще один українець Василь Ломаченко займає 9-е місце.

Кращі боксери світу за версією The Ring:

  1. Сауль Альварес;
  2. Олександр Усик;
  3. Наоя Іноуе;
  4. Теренс Кроуфорд;
  5. Джош Тейлор;
  6. Еррол Спенс;
  7. Теофімо Лопес;
  8. Хуан Франциско Естрада;
  9. Василь Ломаченко;
  10. Казуто Іока.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ф’юрі обійшов Усика в свіжому рейтингу P4P від ESPN.

Теги:
#Бокс #Тайсон Ф'юрі #Олександр Усик
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