В США опустили Фьюри на фоне Усика

The Ring опубликовал свежий рейтинг P4P.

Прогремели главные баталии года в супертяжелом весе Усик — Джошуа и Фьюри — Уайлдер 3 и авторитетное издание The Ring опубликовало свежие рейтинги лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Об этом сообщает официальный сайт журнала.

Журнал, история которого в боксе насчитывает почти 100 лет, поставил Александра Усика на второе место в рейтинге лучших боксеров мира, а другого супертяжа Тайсона Фьюри даже не включили в топ-10. Сообщается, что мнение экспертов по этому поводу разделилось и некоторые хотели поставить британца на 10-е место, однако все же специалисты сочли первую защиту титула "Цыганским королем" не достаточной для включение в рейтинг P4P. Также отмечается, что Усик находится так высоко, ведь он пришел в хевивейт из 1-го тяжелого веса и победил чемпиона на его же территории. Примечательно, что поясом The Ring в супертяжелом весе владеет именно Тайсон.

Отметим, лидирует в рейтинге мексиканец Сауль Альварес. Еще один украинец Василий Ломаченко занимает 9-е место.

Лучшие боксеры мира по версии The Ring:

Сауль Альварес; Александр Усик; Наоя Иноуэ; Теренс Кроуфорд; Джош Тейлор; Эррол Спенс; Теофимо Лопес; Хуан Франсиско Эстрада; Василий Ломаченко; Казуто Иока.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Фьюри обошел Усика в свежем рейтинге P4P от ESPN.