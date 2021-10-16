В США опустили Фьюри на фоне Усика
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 53
The Ring опубликовал свежий рейтинг P4P.
Прогремели главные баталии года в супертяжелом весе Усик — Джошуа и Фьюри — Уайлдер 3 и авторитетное издание The Ring опубликовало свежие рейтинги лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Об этом сообщает официальный сайт журнала.
Журнал, история которого в боксе насчитывает почти 100 лет, поставил Александра Усика на второе место в рейтинге лучших боксеров мира, а другого супертяжа Тайсона Фьюри даже не включили в топ-10. Сообщается, что мнение экспертов по этому поводу разделилось и некоторые хотели поставить британца на 10-е место, однако все же специалисты сочли первую защиту титула "Цыганским королем" не достаточной для включение в рейтинг P4P. Также отмечается, что Усик находится так высоко, ведь он пришел в хевивейт из 1-го тяжелого веса и победил чемпиона на его же территории. Примечательно, что поясом The Ring в супертяжелом весе владеет именно Тайсон.
Отметим, лидирует в рейтинге мексиканец Сауль Альварес. Еще один украинец Василий Ломаченко занимает 9-е место.
Лучшие боксеры мира по версии The Ring:
- Сауль Альварес;
- Александр Усик;
- Наоя Иноуэ;
- Теренс Кроуфорд;
- Джош Тейлор;
- Эррол Спенс;
- Теофимо Лопес;
- Хуан Франсиско Эстрада;
- Василий Ломаченко;
- Казуто Иока.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Фьюри обошел Усика в свежем рейтинге P4P от ESPN.
- Дата публикации
-
- Категория
-