Укр

В США опустили Фьюри на фоне Усика

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Усик - Фьюри Новость обновлена 16 октября 2021, 14:58
Усик - Фьюри

The Ring опубликовал свежий рейтинг P4P.

Прогремели главные баталии года в супертяжелом весе Усик — Джошуа и Фьюри — Уайлдер 3 и авторитетное издание The Ring опубликовало свежие рейтинги лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Об этом сообщает официальный сайт журнала.

Журнал, история которого в боксе насчитывает почти 100 лет, поставил Александра Усика на второе место в рейтинге лучших боксеров мира, а другого супертяжа Тайсона Фьюри даже не включили в топ-10. Сообщается, что мнение экспертов по этому поводу разделилось и некоторые хотели поставить британца на 10-е место, однако все же специалисты сочли первую защиту титула "Цыганским королем" не достаточной для включение в рейтинг P4P. Также отмечается, что Усик находится так высоко, ведь он пришел в хевивейт из 1-го тяжелого веса и победил чемпиона на его же территории. Примечательно, что поясом The Ring в супертяжелом весе владеет именно Тайсон.

Отметим, лидирует в рейтинге мексиканец Сауль Альварес. Еще один украинец Василий Ломаченко занимает 9-е место.

Лучшие боксеры мира по версии The Ring:

  1. Сауль Альварес;
  2. Александр Усик;
  3. Наоя Иноуэ;
  4. Теренс Кроуфорд;
  5. Джош Тейлор;
  6. Эррол Спенс;
  7. Теофимо Лопес;
  8. Хуан Франсиско Эстрада;
  9. Василий Ломаченко;
  10. Казуто Иока.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Фьюри обошел Усика в свежем рейтинге P4P от ESPN.

Теги:
#Бокс #Тайсон Фьюри #Александр Усик
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