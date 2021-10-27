Укр

Джошуа заговорил об убийстве Усика в реванше

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Усик - Джошуа Новость обновлена 27 октября 2021, 12:39
Усик - Джошуа

Британец настроен решительно.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который в сентябре 2021 года уступил все свои титулы украинцу Александру Усику, заявил, что с него хватит поражений, а в реванше он устроит ад чемпиону.

Об этом AJ рассказал в интервью iFL TV.

Энтони сменил риторику после поражения, и его высказывания уже совсем не джентльменские. Он пообещал устроить украинцу войну в ринге и размазать его по канвасу. Также он заявил, что в реванше он будет убивать соперника. 

"Не удивляйтесь, если я размажу Усика по канвасу. Это война. И я взбешен. Выйду на ринг убивать. У меня внутри все кипит даже сейчас, когда я просто об этом говорю. Вот он – подходящий настрой. Вот она – жажда к победе. Все, о чем я думаю – война, убийство. Хочу выйти на ринг и сделать Усику больно. Хочу забрать его душу. Хочу вынудить его сдаться", — заявил Джошуа.

Добавим, что Усик по контракту обязан дать реванш британцу, который уже активировал эту опцию. К слову, второй поединок между боксерами должен состояться весной 2022 года. Ожидается, что бой вновь пройдет в Британии, однако не исключается вариант с Киевом или Ближним Востоком.

Отметим, Усик после победы над чемпионом стал номером два в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от веса по версии The Ring, опередив даже чемпиона по версии журнала Тайсона Фьюри, недавно избившего Деонтея Уайлдера.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Энтони Джошуа
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