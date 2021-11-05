Рус

Надія вмирає останньою: американський суперваговик кинув виклик Усику

Автор
Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
116
Усик уже боксував проти Хантера та переміг Новина оновлена 05 листопада 2021, 18:13
Усик уже боксував проти Хантера та переміг

Усик суперника вже перемагав.

Американський боксер Майкл Хантер кинув виклик чемпіону світу в надважкій вазі Олександру Усику.

"Дуже круто, що зараз Усик має одразу три титули в супертяжах. Я дуже сильно сумніваюся, що хтось інший зважився б на поєдинок проти мене. Той факт, що титули в українця, дає мені шанс вийти проти нього ще раз.

Я дуже сильно хочу побитися проти топового суперника, щоб у послужному списку були справді солідні імена. Сподіваюся, Олександр рано чи пізно дасть добро на наш бій", — цитує Хантера Sky Sports.

У 2017 році суперники вже зустрічалися в рамках першої важкої ваги, і тоді Усик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Ця поразка залишається єдиною в кар’єрі Майкла Хантера.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Тайсон Ф’юрі вже запропонував Джошуа допомогу під час підготовки до поєдинку проти Усика. Сам британець почав загрожувати українському боксерові, заявивши, що це буде вбивство у рингу.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик
В душовій кімнаті у гуртожитку КПІ знайшли відеокамеру
Київ
Прихована зйомка у душі гуртожитку КПІ: подробиці скандалу
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В душовій кімнаті у гуртожитку КПІ знайшли відеокамеру
Прихована зйомка у душі гуртожитку КПІ: подробиці скандалу
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський підписує закон
Зеленський підписав закон про деолігархізацію
Дата публікації
Категорія
Скільки, кому і коли сплачувати єдиний податок та ЄСВ
Час платити податки – скільки грошей ФОПи повинні віддати бюджету (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Галина Третьякова
"Одним ворогом менше": нардепи покарали Третьякову за слова про померлого Полякова
Дата публікації
Категорія
Як підвищуватимуть пенсію українцям у 2022 році
Індексація пенсій у 2022-му році: у Кабміні пояснили, кому і як підвищать виплати