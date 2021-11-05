Надія вмирає останньою: американський суперваговик кинув виклик Усику

Усик суперника вже перемагав.

Американський боксер Майкл Хантер кинув виклик чемпіону світу в надважкій вазі Олександру Усику.

"Дуже круто, що зараз Усик має одразу три титули в супертяжах. Я дуже сильно сумніваюся, що хтось інший зважився б на поєдинок проти мене. Той факт, що титули в українця, дає мені шанс вийти проти нього ще раз.

Я дуже сильно хочу побитися проти топового суперника, щоб у послужному списку були справді солідні імена. Сподіваюся, Олександр рано чи пізно дасть добро на наш бій", — цитує Хантера Sky Sports.

У 2017 році суперники вже зустрічалися в рамках першої важкої ваги, і тоді Усик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Ця поразка залишається єдиною в кар’єрі Майкла Хантера.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Тайсон Ф’юрі вже запропонував Джошуа допомогу під час підготовки до поєдинку проти Усика. Сам британець почав загрожувати українському боксерові, заявивши, що це буде вбивство у рингу.