Надежда умирает последней: американский супертяж бросил вызов Усику

Усик соперника уже побеждал.

Американский боксер Майкл Хантер бросил вызов чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику.

"Очень круто, что сейчас Усик обладает сразу тремя титулами в супертяжах. Я очень сильно сомневаюсь, что кто-то другой решился бы на поединок против меня. Тот факт, что титулы у украинца, дает мне шанс выйти против него еще раз.

Я очень сильно хочу подраться против топового соперника, чтобы в послужном списке были действительно солидные имена. Надеюсь, Александр рано или поздно даст добро на наш бой", — цитирует Хантера Sky Sports.

В 2017 году соперники уже встречались в рамках первого тяжелого веса, и тогда Усик одержал победу единогласным решение судей. Это поражение остается единственным в карьере Майкла Хантера.

Как ранее сообщал "Телеграф", Тайсон Фьюри уже предложил Джошуа помощь при подготовке к поединку против Усика. Сам британец начал угрожать украинскому боксеру, заявив, что это будет убийство в ринге.