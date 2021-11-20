Укр

Далакян нокаутом защитил титул чемпиона мира

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Артем Далакян Новость обновлена 20 ноября 2021, 21:46
Артем Далакян

Панамский боксер не достоял до конца

В субботу в Киеве состоялся титульный бой между украинским боксером Артемом Далакяном и панамским спортсменом Луисом Консепьосом. На кону были чемпионский пояс по версии WBA в наилегчайшем весе.

Украинец с первых раундов захватил инициативу. В пятом раунде панамец дважды оказался в нокдауне, но смог продолжить поединок. Как показала практика, ненадолго.

В девятом раунде Далакян начал избивать соперника, из-за чего представители панамца выбросили полотенце. Таким образом, поединок закончился техническим нокаутом в пользу украинского боксера.

34-летний Далакян до этого боя имел уникальный для современного бокса рекорд. Украинец провел на профессиональном ринге 20 поединков (все выиграл, 14 побед нокаутом). У панамского боксера более широкий послужной список, но было восемь поражений в 46 поединках.

Как ранее сообщал "Телеграф", другой украинский чемпион мира Александр Усик оценил свои шансы в поединке-реванше против британца Энтони Джошуа.

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#Бокс #Артем Далакян
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