Легендарного секс-символа тепер не впізнати: як змінився Адріано Челентано та куди він зник

Останні роки Челентано рідко з’являється на публіці

Італійський співак та актор, зірка фільму "Приборкання норовливого" Адріано Челентано є одним із головних секс-символів XX століття. Але легендарний актор, як і зірка голлівудського кінематографа Брюс Віліс, дуже змінився.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Адріано Челентано, про якого мріяли мільйони жінок по всьому світу. Акторові вже виповнилося 87 років.

Як зараз виглядає Адріано Челентано і куди він пропав

Популярний секс-символ Адріано Челентано є не лише одним із найуспішніших виконавців в історії італійської музики, а й неймовірно талановитим актором. Своєю харизмою та дотепністю він полонив мільйони жіночих сердець.

Адріано Челентано у молодості, Фото: Getty Images

Найбільш його відомою роботою в кіно став фільм "Приборкання норовливого", де він зіграв з Орнеллою Муті. Ця комедія з великим успіхом пройшла у кінотеатрах багатьох країн. Через рік вийшов ще один фільм "Божевільно закоханий", де Челентано та Орнелла знову знялися разом, і ця комедія виявилася не менш успішною.

Адріано Челентано у фільмі "Приборкання норовливого"

Крім того, Челентано зумів проявити себе ще як режисер, композитор та телеведучий. І маючи далеко не модельну зовнішність, зумів стати світовим секс-символом.

Адріано Челентано не лише актор, а й успішний співак, Фото: Getty Images

Але роки беруть своє, зараз легендарному італійському артисту 87 років. З великого кіно він пішов ще 1992 року, а свій останній музичний альбом випустив 2019 року. І навіть зараз музика залишається його пріоритетом, попри те, що Челентано припинив з’являтися на сцені, він продовжує працювати на студії.

Адріано Челентано зараз 87 років, Фото: Getty Images

Відомо, що популярний актор ведеведеведе закритий спосіб життя, більшу частину часу він проводитьпроводить у своєму особняку на озері Комо разом із дружиною Клаудією Морі. Він навіть відмовляється від зустрічей зі своїми друзями. А нещодавно журнал Primo Ascolto у Facebook опублікував свіже фото із 87-річним актором.

Адріано Челентано та його дружина, Фото: Getty Images

На кадрі Челентано позує без свого фірмового аксесуара — темних окулярів. Він сидить в автомобілі у чорній футболці й махає рукою. Зірка кінематографа помітно посивів і постарів, але не втратив колишню харизматичність.

Як зараз виглядає Адріано Челентано

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