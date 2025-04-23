Легендарного секс-символа теперь не узнать: как изменился Адриано Челентано и куда он пропал
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Последние годы Челентано редко появляется на публике
Итальянский певец и актер, звезда фильма "Укрощение строптивого" Адриано Челентано является одним из главных секс-символом ХХ века. Но легендарный актер, как и звезда голливудского кинематографа Брюс Уиллис, сильно изменился.
"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Адриано Челентано, который был мечтой миллионов женщин по всему миру. В этом году актеру исполнилось 87 лет.
Как сейчас выглядит Адриано Челентано и куда он пропал
Популярный секс-символ Адриано Челентано является не только одним из самых успешных исполнителей в истории итальянской музыки, но и невероятно талантливым актером. Своей харизмой и остроумием он пленил миллионы женских сердец.
Наиболее его известной работой в кино стал фильм "Укрощение строптивого", где он сыграл с Орнеллой Мути. Эта комедия с большим успехом прошла в кинотеатрах многих стран. Через год вышел еще один фильм "Безумно влюбленный", где Челентано и Орнелла снова снялись вместе, и эта комедия оказалась не менее успешной.
Кроме того, Челентано сумел проявить себя еще как режиссер, композитор и телеведущий. И обладая далеко не модельной внешностью, сумел стать мировым секс-символом.
Но годы берут свое, сейчас легендарному итальянскому артисту 87 лет. Из большого кино он ушел еще в 1992 году, а свой последний музыкальный альбом выпустил в 2019 году. И даже сейчас музыка остается его приоритетом, несмотря на то, что Челентано перестал появляться на сцене, он продолжает работать на студии.
Известно, что популярный актер ведетведет закрытый образ жизни, большую часть времени он проводит в своем особняке на озере Комо вместе с женой Клаудией Мори. Он даже отказывается от встреч со своими друзьями. А недавно журнал Primo Ascolto в Facebook опубликовал свежее фото с 87-летним актером.
На кадре Челентано позирует без своего фирменного аксессуара — темных очков. Он сидит в автомобиле в черной футболке и машет рукой. Звезда кинематографа заметно поседел и потерял часть волос, но потерял былую харизматичность.
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