Легендарного секс-символа теперь не узнать: как изменился Адриано Челентано и куда он пропал

Последние годы Челентано редко появляется на публике

Итальянский певец и актер, звезда фильма "Укрощение строптивого" Адриано Челентано является одним из главных секс-символом ХХ века. Но легендарный актер, как и звезда голливудского кинематографа Брюс Уиллис, сильно изменился.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Адриано Челентано, который был мечтой миллионов женщин по всему миру. В этом году актеру исполнилось 87 лет.

Как сейчас выглядит Адриано Челентано и куда он пропал

Популярный секс-символ Адриано Челентано является не только одним из самых успешных исполнителей в истории итальянской музыки, но и невероятно талантливым актером. Своей харизмой и остроумием он пленил миллионы женских сердец.

Адриано Челентано в молодости, Фото: Getty Images

Наиболее его известной работой в кино стал фильм "Укрощение строптивого", где он сыграл с Орнеллой Мути. Эта комедия с большим успехом прошла в кинотеатрах многих стран. Через год вышел еще один фильм "Безумно влюбленный", где Челентано и Орнелла снова снялись вместе, и эта комедия оказалась не менее успешной.

Адриано Челентано в фильме "Укрощение строптивого"

Кроме того, Челентано сумел проявить себя еще как режиссер, композитор и телеведущий. И обладая далеко не модельной внешностью, сумел стать мировым секс-символом.

Адриано Челентано не только актер, но и успешный певец, Фото: Getty Images

Но годы берут свое, сейчас легендарному итальянскому артисту 87 лет. Из большого кино он ушел еще в 1992 году, а свой последний музыкальный альбом выпустил в 2019 году. И даже сейчас музыка остается его приоритетом, несмотря на то, что Челентано перестал появляться на сцене, он продолжает работать на студии.

Адриано Челентано сейчас 87 лет, Фото: Getty Images

Известно, что популярный актер ведетведет закрытый образ жизни, большую часть времени он проводит в своем особняке на озере Комо вместе с женой Клаудией Мори. Он даже отказывается от встреч со своими друзьями. А недавно журнал Primo Ascolto в Facebook опубликовал свежее фото с 87-летним актером.

Адриано Челентано и его супруга, Фото: Getty Images

На кадре Челентано позирует без своего фирменного аксессуара — темных очков. Он сидит в автомобиле в черной футболке и машет рукой. Звезда кинематографа заметно поседел и потерял часть волос, но потерял былую харизматичность.

Как сейчас выглядит Адриано Челентано

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