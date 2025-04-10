Из звезды боевиков — в растолстевшего подхалима Путина: как изменился Стивен Сигал и что о нем известно

Сигал потерял былую славу и не получает роли уже 6 лет

Известный американский актер Стивен Сигал, который был звездой голливудских боевиков, оказывает поддержку путинскому режиму и давно назвал себя "русским". Сегодня, 10 апреля, ему исполнилось 73 года. Сигал давно потерял былую славу и уехал из США, чтобы уклониться от судебных тяжб.

"Телеграф" решил выяснить, как изменился Стивен Сигал и что известно сейчас о его жизни. Мы узнали некоторые подробности об актере, который "продался" российскому диктатору.

Как изменился Стивен Сигал и почему переехал в Россию

Звезда боевиков Стивен Сигал, который неоднократно спасал мир в голливудских кинолентах, уже несколько лет не получает роли в фильмах, да и внешность его уже далека от той, что была на пике славы.

Стивен Сигал в 80-90-е годы был звездой боевиков, Фото: Getty Images

В 80-90-е годы Стивен Сигал был любимцев миллионов зрителей, особенно популярны были с его участием такие боевики, как "Над законом", "Во имя справедливости", "В осаде". Но потом актер решил пробовать себя в новых амплуа, однако так и не смог достичь успеха. Его востребованность начала угасать, и это было вызвано и чередой скандалов, в которых он был замешан.

Стивен Сигал уже 6 лет не снимается в кино, Фото: Getty Images

Последний раз Сигал снялся в фильме "Вне закона", который вышел в 2019 году. Вскоре США у него начались финансовые проблемы, поскольку актер активно рекламировал криптовалютный стартап Bitcoiin2Gen, став его амбассадором. Затем Бюро по ценным бумагам города Нью-Джерси признало стартап мошенниками, а сам Сигал получил крупный штраф из-за того, что скрыл доход за пиар сомнительной компании. Также му запретили сниматься в рекламе акций и ценных бумаг в течение трех лет.

Сигал уехал из США из-за финансовых проблем, Фото: Getty Images

Тогда американский актер вспомнил о "российских" корнях и начал активно поддерживает политику Путина. Свою позицию Сигал демонстрировал еще с 2013 года, поэтому вскоре российский диктатор вручил ему гражданство. Актер приобрел в России недвижимость, поэтому ему было куда бежать из США, чтобы скрыться от судебных тяжб.

Стивен Сигал назвал себя "русским" и стал прихвостнем Путина, Фото: Getty Images

С началом полномасштабного вторжения в Украину известный актер начал оправдывать кровавую войну, обвиняя во всем нашу страну. Стивен Сигал признавался Путину в любви и даже заявил, что если придется, то пожертвует ради него жизнью.

Сигал переехал в Россию и поддерживает войну, Фото: Getty Images

Более того, он посещал исправительную колонию в поселке Оленовка в Донецкой области, где российские оккупанты жестоко убили украинских защитников из Мариуполя. Стивен Сигал активно продвигает кремлевские нарративы и даже снял пропагандистский фильм, отметив, что "украинцы сами спровоцировали агрессию". Однако его кинолента якобы "проливающая свет на события войны", была показана только россиянам.

Стивен Сигал снял пропагандистский фильм

По последним фотографиям видно, что Стивен Сигал заметно растолстел и носит свободную одежду, а также подбирает выгодные ракурсы, чтобы скрывать недостатки фигуры. Судя по Instagram, сейчас актер-путинист находится в Индонезии.

Как сейчас выглядит Стивен Сигал

"Телеграф" писал ранее, как Стивен Сигал подыграл российской пропаганде в своем новом фильме. Актер представил Путина как "защитника".