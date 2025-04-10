Із зірки бойовиків — у розповнілого підлабузника Путіна: як змінився Стівен Сігал і що про нього відомо

Сігал втратив колишню славу і не отримує ролі вже 6 років

Відомий американський актор Стівен Сігал, який був зіркою голлівудських бойовиків, підтримує путінський режим і давно назвав себе "росіянином". Сьогодні, 10 квітня, йому виповнилося 73 роки. Сігал давно втратив колишню славу і поїхав зі США, щоб ухилитися від судових позовів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінився Стівен Сігал та що відомо зараз про його життя. Ми дізналися деякі подробиці про актора, який "продався" російському диктатору.

Як змінився Стівен Сігал і чому переїхав до Росії

Зірка бойовиків Стівен Сігал, який неодноразово рятував світ у голлівудських кінострічках, уже кілька років не отримує ролі у фільмах, та й зовнішність його вже далека від тієї, що була на вершині слави.

Стівен Сігал у 80-90-ті роки був зіркою бойовиків, Фото: Getty Images

У 80-90-ті роки Стівен Сігал був улюбленцем мільйонів глядачів, особливо популярними були за його участю такі бойовики, як "Над законом", "В ім’я справедливості", "В облозі". Але потім актор вирішив пробувати себе у нових амплуа, проте так і не зміг досягти успіху. Його затребуваність почала згасати, і це було викликано і низкою скандалів, в яких він був замішаний.

Стівен Сігал вже 6 років не знімається у кіно, Фото: Getty Images

Останній раз Сігал знявся у фільмі "Поза законом", який вийшов у 2019 році. Незабаром США у нього почалися фінансові проблеми, оскільки актор активно рекламував криптовалютний стартап Bitcoiin2Gen, ставши його амбасадором. Потім Бюро цінних паперів міста Нью-Джерсі визнало стартап шахраями, а сам Сігал отримав великий штраф через те, що приховав дохід за піар сумнівної компанії. Також йому заборонили зніматися в рекламі акцій та цінних паперів протягом трьох років.

Сігал виїхав зі США через фінансові проблеми, Фото: Getty Images

Тоді американський актор згадав про "російське" коріння і почав активно підтримувати політику Путіна. Свою позицію Сігал демонстрував ще з 2013 року, тож невдовзі російський диктатор вручив йому громадянство. Актор придбав у Росії нерухомість, тому йому було куди тікати зі США, щоб сховатися від судових позовів.

Стівен Сігал назвав себе "росіянином" і став посіпакою Путіна, Фото: Getty Images

З початком повномасштабного вторгнення в Україну відомий актор почав виправдовувати криваву війну, звинувачуючи у всьому нашу країну. Стівен Сігал вихваляв Путіна і навіть заявив, що якщо доведеться, то пожертвує заради нього життям.

Сігал переїхав до Росії і підтримує війну, Фото: Getty Images

Щобільше, він відвідував виправну колонію у селищі Оленівка на Донеччині, де російські окупанти жорстоко вбили українських захисників з Маріуполя. Стівен Сігал активно просуває кремлівські наративи й навіть зняв пропагандистський фільм, наголосивши, що "українці самі спровокували агресію". Однак його кінострічка, що нібито "проливає світло на події війни", була показана лише росіянам.

Стівен Сігал зняв пропагандистський фільм

За останніми фотографіями видно, що Стівен Сігал помітно погладшав і носить вільний одяг та позує з вигідних ракурсів, щоб приховувати недоліки фігури. Судячи з Instagram, зараз актор-путініст знаходиться в Індонезії.

Як зараз виглядає Стівен Сігал

"Телеграф" писав раніше, як Стівен Сігал підіграв російській пропаганді у своєму новому фільмі. Актор представив Путіна як "захисника".