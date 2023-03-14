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Фанат росіян Стівен Сігал розповів про їхню "любов до правди" і тут же сам попався на брехні

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Автор
Стівен Сігал Новина оновлена 14 березня 2023, 15:23
Стівен Сігал. Фото Getty Images

Актор багато років захоплений росіянами, і, схоже, навчився брехати за їхнім прикладом

Відомий актор Стівен Сігал, якого називають "голлівудським другом путіна", давно не приховує своїх симпатій до російського народу і знову розплився у компліментах. Він переконаний, що росіяни – ті ще правдолюби. Сігал заявив, що вважає руським і себе, але одразу попався на брехні.

Про любов росіян до правди Стівен Сігал розповідав у ході такого собі міжнародного руху русофілів, повідомляють російські ресурси, зокрема РБК. Там він згадав про національність свого батька, проте озвучив не зовсім коректні дані.

"Бути руським — це стояти за правду, боротися за правду": сказав Сігал на прес-конференції цього заходу. Актор додав, що фактично ріс у російській сім’ї, його батько – руський, мати – інтегрована у російську культуру.

Насправді ж, як свідчать численні відкриті джерела, батько Стівена, Семюел Сігал, народився в Род-Айленді, а не в рф. Мати — Патрісія Енн (Фішер) — з Мічигану. Тоді як бабуся і дідусь Стівена по батьківській лінії, Натан Сігал (спочатку прізвище звучало як Сігельман) і Дора Гольдштейн були російськими єврейськими іммігрантами. Усі рідні з материнського боку актора взагалі жили в Штатах протягом багатьох поколінь.

Стівен Сігал називає себе русофілом і "руським на мільйон відсотків". Сім років тому він отримав паспорт рф особисто з рук російського президента. У лютому цього року путін вручив улюбленцю "орден дружби".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що культовий актор-путініст Олександр Михайлов насмішив небилицями про "фашистів", яких нібито особисто бачив в українських містах. Тоді як інша зірка радянського кіно Барбара Брильська виступила проти країни-агресора і жорстко висловилася про росіян.

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