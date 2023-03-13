"Оскар" для Навального: інтриги Голлівуду проти України чи удар по путіну

Політолог Володимир Фесенко пояснив "Телеграфу", чому оргкомітет відзначив саме стрічку про "хорошого руського"

Довкола нагороди "Оскаром" стрічки про російського опозиціонера Олексія Навального українцям не варто здіймати галасу і поширювати "зраду", адже постійна тотальна критика російських опозиціонерів грає проти стратегічних інтересів України. Водночас у Голлівуді дійсно могло спрацювати певне антиукраїнське лобі, через яке тема України на цьогорічній церемонії була мінімізована.

Таку думку "Телеграфу" висловив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Нагадаємо, нагороду як найкращий документальний фільм отримала картина про Навального канадського документаліста Деніела Роера. Це спричинило шквал критики на адресу оргкомітету, адже український фільм про дітей з Лисичанська не здобув жодної відзнаки. А до того українському президенту Володимиру Зеленському відмовили у праві виступити з промовою на 95-й церемонії вручення нагород премії Американської академії.

"Не треба шукати чорну кішку в темній кімнаті, тобто міркувати в контексті якоїсь конспірології і таємних політичних ігор. По Навальному все було відомо заздалегідь. Абсолютно ясно було ще місяць-два тому (якщо не більше), що "Оскар" дадуть саме цьому фільму. Тут дійсно є певні політичні розрахунки. З одного боку (чув різні відгуки): стрічка з точки зору кінематографії була фавориткою. А з іншого: безумно, це була свідома цілеспрямована підтримка російської опозиції і сигнали путіну. А саме те, що Захід ставить на опозицію. Тут нема протиставлення з Україною. На мій погляд, ми на жаль дуже часто занадто занурюємося в таку, абсолютно неправильну, гру в хороших і поганих руських", — каже політолог.

За його словами, не варто протиставляти саме таким чином, оскільки "це неправильно, зокрема, з точки зору наших інтересів".

"Нам треба буде самим вибудовувати, проваджувати свою політику в росії, і розглядати всіх руських як поганих, це проти наших інтересів. Це неправильно з точки зору стратегічної політики по відношенню до росії", — аргументує експерт.

Володимир Фесенко підкреслює також, що в ситуації з російським опозиціонером фільм отримав "Оскар" прогнозовано, нагородження було абсолютно логічним рішенням, і "тут є елементи політики, а по Зеленському, скоріше за все, не стільки були політичні ігри, скільки оргкомітет не хотів занадто переключати увагу з Навального".

"Вони хочуть зберегти ситуацію, коли "Оскар" — на першому плані, — продовжує експерт. — Не Зеленський, а "Оскар". Можливо, це був теж сигнал про те, що хочуть трохи "прикрутити" Зеленського на міжнародній арені. Тут можуть бути ревнощі з боку американського істеблішменту, мовляв, занадто забагато Зеленського, тож його треба трошки "прикрутити". Такі мотиви можуть бути. Важко сказати, є вони реально, чи ні — це лише припущення. Але я не виключаю, що тут більше була мотивація оргкомітету "Оскара", який не хотів, щоб на першому плані було звернення Зеленського. Мовляв, якщо буде і Зеленський, і Навальний, тоді, на їх думку, було б вже забагато політики на "Оскарі". Можливо, тому й вирішили не акцентувати увагу саме на зверненні Зеленського".

Водночас політолог не виключив, що довкола української теми в кулуарах конкурсу дійсно могли увімкнутися певні "ігри в Голлівуді", тобто якісь внутрішньо-голлівудські підкилимні інтриги.

"Тому що в Голлівуді (і навколо нього) є багато симпатиків Зеленського, які відкрито його підтримують, контактують з ним, а у когось напевно є ревнощі. Тому, думаю, в ситуації з виступом президента України зіграла не стільки політика, скільки могли спрацювати якісь внутрішні ревнощі. Мовляв, якщо режисер Мартін Скорсезе і деякі інші підтримують Зеленського, а ми давайте Навального підтримаємо. Тому я більше схиляюсь до версії, можливо, що це якісь внутрішні голлівудські інтриги. Можливо, це зроблено в піку "друзям Зеленського" в Голлівуді", — припускає він.

Експерт також додав, що реакція України щодо відмови у виступі українського президента, висловлена з боку голови МЗС Дмитра Кулеби, "була правильною, що в даному випадку тут ідеться не про Зеленського, а про антивоєнні сигнали".

"Якщо ви проти війни, (такої війни, яку розв'язала росія), то треба підтримувати не Зеленського, а Україну. І звернення Зеленського було б доречним", — підсумовує політолог.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, який фільм отримав одразу сім оскарівських статуеток. Найкращим актором став Брендан Фрейзер.

Також повідомлялося, що пісня, кліп на яку знімали в Україні, отримала Оскар-2023.