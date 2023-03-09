Україна попросила дати Зеленському виступити на церемонії "Оскара": у кіноакадемії відповіли

Причина такого рішення поки що невідома

Президент України Володимир Зеленський отримав відмову у можливості вимовити промову на церемонії вручення премії "Оскар".

Про це повідомляє видання Variety.

"Другий рік поспіль Академія зневажливо відгукується про Зеленського, який сподівався слідом за своїм виступом на Берлінському кінофестивалі (дистанційно) минулого місяця отримати віртуальне місце у недільній телепередачі "Оскар" на каналі ABC", — йдеться у статті.

Зазначається, що причина відмови залишається невідомою. При цьому, посилаючись на власні джерела, журналісти стверджують, що причиною для минулорічної відмови було нібито те, що війна в Україні демонструє інтереси білих людей.

"Минулого року продюсер "Оскара" Вілл Пекер відмовився від виступу Зеленського. Джерела кажуть, що Пекер висловив стурбованість тим, що Голлівуд приділяє увагу Україні тільки тому, що постраждалі від конфлікту — білі. За його словами, Голлівуд, навпаки, ігнорує війни в усьому світі, що торкаються кольорових людей", — пишуть журналісти.

Незрозуміло наскільки це може бути правдою, проте, як раніше ми писали, в Америці справді відбуваються протести проти расової нерівноправності у кінобізнесі. У 2016 році популярним був хештег #OscarsSoWhite.

Раніше ми писали, що на початку року Зеленський виступив у Європарламенті, також наш президент уже встиг виступити у парламенті Великобританії.