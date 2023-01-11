Зеленський потужно виступив на церемонії "Золотий глобус 2023" (відео)

Володимир Олександрович упевнено заявив, що Україна виграє війну з росією

У ніч на 11 січня у Лос-Анджелесі відбулася 80-та церемонія вручення нагород кінопремії "Золотий глобус 2023". І ця важлива світова подія також не оминула війну в Україні. Відомий американський актор, кінорежисер, лауреат премії "Оскар" Шон Пенн, який не залишив Київ навіть після початку повномасштабного вторгнення, мав виступити від імені президента України, проте Володимир Зеленський виступав сам.

Шон Пенн вийшов на сцену "Золотого глобуса" і повідомив, що на екрани буде виведено заздалегідь записану промову президента України. Володимир Олександрович виступив із потужною промовою, в якій зазначив, що Україна обов’язково переможе російських загарбників, і не дасть Третій світовій війні розпочатися.

"Війна в Україні ще не закінчилася, але ми знаємо, хто переможе… Перша світова війна забрала мільйони життів. Друга світова війна забрала десятки мільйонів. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія. Україна припинить російську агресію на нашій землі. Попереду битви та сльози, але зараз я точно можу сказати, хто був кращим минулого року. Це були ви, люди вільного світу. Ті, хто об’єдналися на підтримку вільного українського народу в нашій спільній боротьбі за свободу і демократію, за право жити, любити, мати дітей. — виступив Зеленський.

Зазначається, що всі присутні на церемонії вручення кінопремії аплодували після відеозвернення Володимира Зеленського, проте телеглядачам цього не показали. Як повідомили користувачі у Твіттері, канал NBC, який і транслював церемонію, одразу після звернення президента України пустив рекламу.

"Розчаровує те, що @goldenglobes настільки жахливо спродюсований, що ми не мали шансу побачити, як аудиторія аплодувала йому (Зеленському — ред.) — відзначили в мережі.

Нагадаємо, що американський актор, режисер і продюсер Шон Пенн приїхав до України ще до початку вторгнення росії, щоб знімати документальний фільм, і розмовляв із президентом Зеленським. А після того, як почалася війна, знаменитість не покинув Київ і активно підтримував українців. Він допомагає українським біженцям у Польщі та впевнений у перемозі України у боротьбі з росією.