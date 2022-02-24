Голлівудська зірка Шон Пенн залишився у Києві, незважаючи на бомбардування

Американський актор не залишив Україну навіть після початку війни.

Відомий американський актор, кінорежисер, лауреат премії "Оскар" Шон Пенн знову прибув до Києва, і навіть після масштабного вторгнення Росії на територію України не покинув столицю. Кінорежисер спеціально приїхав, щоб зафіксувати всі події, які зараз відбуваються в Україні.

Шон Пенн хоче донести до світу правдиву інформацію про ті події, які відбуваються в Україні, а також про вторгнення Росії до нашої країни. Кінозірка не побоявся загострення ситуації в Україні та приїхав, щоб особисто все побачити та продовжити знімати своє документальне кіно.

Артист уже побував в Офісі Президента України та відвідав пресбрифінг радника керівника Офісу Глави держави Михайла Подоляка та Ірини Верещук.

Зазначимо, що це вже не перший візит кінорежисера до України. У листопаді 2021 року в рамках підготовки свого документального фільму Пенн відвідав Приазов'я та поспілкувався з українськими військовими. Також режисер пройшовся Києвом і побував на місці розстрілу Небесної сотні.

Раніше повідомлялося, що будь-хто може отримати зброю для захисту від окупантів. У Міноборони значно спростили всі необхідні для цього процедури.

Додамо, що під Житомиром окупанти підірвали літак та спецтранспорт, а на Київщині впав військовий літак ЗСУ. Також раніше "Телеграф" писав, що напружені бої відбуваються в декількох областях — повідомляють про атаки агресора в Сумській області, на Херсонщині, Одещині, Луганщині.