Голливудская звезда Шон Пенн остался в Киеве, несмотря на бомбежки

Американский актер не покинул Украину даже после начала войны.

Известный американский актер, кинорежиссер, лауреат премии "Оскар" Шон Пенн снова прибыл в Киев, и более того, даже после масштабного вторжения России на территорию Украины, не покинул столицу. Кинорежиссер специально приехал, чтобы зафиксировать все события, которые сейчас происходят в Украине.

Шон Пенн хочет донести миру правдивую информацию о тех событиях, которые происходят в Украине, а также про вторжение России в нашу страну. Кинозвезда не побоялся обострения ситуации в Украине и приехал, чтобы лично все увидеть и продолжить снимать свое документальное кино.

Артист уже побывал в Офисе Президента Украины и посетил пресс-брифинг советника руководителя Офиса Главы государства Михаила Подоляка и Ирины Верещук.

Отметим, что это уже не первый визит кинорежиссера в Украину. В ноябре 2021 года в рамках подготовки своего документального фильма, Пенн посетил Приазовье и пообщался с украинскими военными. Также режиссер прошелся Киевом, и побывал на месте расстрела Небесной сотни.

Ранее сообщалось, что любой желающий может получить оружие для защиты от оккупантов. В Минобороны значительно упростили все необходимые для этого процедуры.

Добавим, что под Житомиром оккупанты подорвали самолет и спецтранспорт, а в Киевской области упал военный самолет ВСУ. Также, ранее "Телеграф" писал, что напряженные бои происходят в нескольких областях — сообщают об атаках агрессора в Сумской области, на Херсонщине, Одесчине, Луганщине.