Укр

Голливудская звезда Шон Пенн остался в Киеве, несмотря на бомбежки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
43
Шон Пенн снова посетил Киев Новость обновлена 24 февраля 2022, 16:54
Шон Пенн снова посетил Киев

Американский актер не покинул Украину даже после начала войны.

Известный американский актер, кинорежиссер, лауреат премии "Оскар" Шон Пенн снова прибыл в Киев, и более того, даже после масштабного вторжения России на территорию Украины, не покинул столицу. Кинорежиссер специально приехал, чтобы зафиксировать все события, которые сейчас происходят в Украине.

Шон Пенн хочет донести миру правдивую информацию о тех событиях, которые происходят в Украине, а также про вторжение России в нашу страну. Кинозвезда не побоялся обострения ситуации в Украине и приехал, чтобы лично все увидеть и продолжить снимать свое документальное кино.

Артист уже побывал в Офисе Президента Украины и посетил пресс-брифинг советника руководителя Офиса Главы государства Михаила Подоляка и Ирины Верещук.

Отметим, что это уже не первый визит кинорежиссера в Украину. В ноябре 2021 года в рамках подготовки своего документального фильма, Пенн посетил Приазовье и пообщался с украинскими военными. Также режиссер прошелся Киевом, и побывал на месте расстрела Небесной сотни.

Ранее сообщалось, что любой желающий может получить оружие для защиты от оккупантов. В Минобороны значительно упростили все необходимые для этого процедуры.

Добавим, что под Житомиром оккупанты подорвали самолет и спецтранспорт, а в Киевской области упал военный самолет ВСУ. Также, ранее "Телеграф" писал, что напряженные бои происходят в нескольких областях — сообщают об атаках агрессора в Сумской области, на Херсонщине, Одесчине, Луганщине.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Шон Пенн
Последствия вражеских обстрелов в Украине 24.02.2022
Украина
Российские войска несут тяжелые потери, но на фронте мы держимся, — Арестович
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Последствия вражеских обстрелов в Украине 24.02.2022
Российские войска несут тяжелые потери, но на фронте мы держимся, — Арестович
Дата публикации
Категория
Оккупанты обстреляли больницу
В Угледаре российские войска обстреляли больницу - убиты 4 человека, 10 ранены
Дата публикации
Категория
Украинские войска держат ситуацию под контролем
Пытались прорваться: украинские защитники взяли в плен группу оккупантов на Луганщине (фото)
Дата публикации
Категория
Беларусь и Россия прекратили поставки топлива в Украину
Беларусь нанесла удар в спину – как Лукашенко помогает Путину в войне с Украиной
Дата публикации
Категория
Россия посреди ночи ударила по всей территории Украины
Война: войска Путина прорвались в Украину, Россия ведет масштабное вторжение с разных направлений (обновляется)