Укр

Был в Киеве и поедет на Донбасс: в Украину приехал голливудский режиссер Шон Пенн

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Шон Пенн
Шон Пенн

Известный голливудский режиссер работает над документалкой об Украине

Голливудский актер, кинорежиссер и продюсер Шон Пенн тайно прибыл в Киев для съемок "очень секретного" документального фильма.

Об этом сообщает ТСН.

Пока ничего не известно о чем будет лента, которую снимает Пенн, однако журналистам удалось выяснить, что он уже побывал на улице Институтской, где во времена Майдана произошли массовые расстрелы, а также отправился к Колоколу достоинства, где успел пообщаться с активистами движения SaveФОП.

Источники издания сообщили, что основная тематика документалки будет посвящена войне на Донбассе, из-за чего режиссер уже 17 ноября отправится в Мариуполь и возможно сможет побывать в зоне боевых действий.

Как известно, Шон Пенн дважды получал престижную кинопремию "Оскар" за роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк". Кроме того он является автором многочисленных документальных фильмов, которые он снимает в основном в бедных странах.

Как сообщалось ранее, лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя вместе с кулинаром Евгением Клопотенко готовят масштабный проект об украинском борще и хотят привлечь к его съемке знаменитостей мирового масштаба.

Теги:
#Киев #Донбасс #Шон Пенн
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