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Був у Києві та поїде на Донбас: в Україну приїхав голлівудський режисер Шон Пенн

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Шон Пенн Новина оновлена 16 листопада 2021, 22:59
Шон Пенн

Відомий голлівудський режисер працює над документалкою про Україну

Голлівудський актор, кінорежисер та продюсер Шон Пенн таємно прибув до Києва для зйомок "дуже секретного" документального фільму.

Про це повідомляє ТСН.

Поки нічого не відомо про що буде стрічка, яку знімає Пенн, проте журналістам вдалося з’ясувати, що він уже побував на вулиці Інститутській, де за часів Майдану відбулися масові розстріли, а також подався до Дзвону гідності, де встиг поспілкуватися з активістами руху SaveФОП.

Джерела видання повідомили, що основна тематика документалки буде присвячена війні на Донбасі, через що режисер вже 17 листопада вирушить до Маріуполя і, можливо, зможе побувати в зоні бойових дій.

Як відомо, Шон Пенн двічі отримував престижну кінопремію "Оскар" за ролі у фільмах "Таємнича річка" та "Харві Мілк". Крім того, він є автором численних документальних фільмів, які він знімає в основному в бідних країнах.

Як повідомлялося раніше, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя разом із кулінаром Євгеном Клопотенком готують масштабний проєкт про український борщ і хочуть залучити до його зйомок знаменитостей світового масштабу.

Теги:
#Київ #Донбас #Шон Пенн
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