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"Хочемо зняти Спілберга та Мілу Куніс": Тарас Тополя заінтригував масштабним проектом про борщ

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Тарас Тополя хоче мільярд переглядів на YouTube Новина оновлена 16 листопада 2021, 11:17
Тарас Тополя хоче мільярд переглядів на YouTube

Лідер гурту "Антитіла" приєднався до ініціативи Євгена Клопотенка.

Відомий кулінар Євген Клопотенко по праву вважається амбасадором українського борщу у світі. Він робить все для того, щоб борщ був визнаний нематеріальною культурною спадщиною України. Його ініціативу підтримують і багато українських зірок.

Наприклад, лідер популярного гурту "Антитіла", Тарас Тополя теж є "фанатом" борщу. В інтерв’ю виданню "Факти" музикант зізнався, що разом із Клопотенком вони готують масштабний проєкт про борщ.

Тополі та Клопотенка хочуть зняти кліп про борщ за участю зірок світового кіно з українським корінням, яке любить цю страву, і зібрати мільярд переглядів на ютуб.

"Ми ще не знаємо, як це втілити, але коли починаємо мріяти, віримо, що все складеться" — каже Тополя, додаючи, що хотіли б бачити у кліпі Стівена Спілберга, Мілу Йовович та Мілу Куніс.

Раніше, "Телеграф" писав, що Тарасу Тополі та його групі "Антитіла" "прилетіло" за те, що вони не співають російською. Один із користувачів мережі порадив артистам випускати і російськомовний контент, адже в українського ютубу майбутнього немає.

Нагадаємо, що влітку 2021 року "Телеграф" брав інтерв’ю у Тараса Тополі. Тоді лідер гурту "Антитіла" заявив, що українцям потрібно давати україномовний контент, щоби не популяризувати концерти російських артистів.

Теги:
#Борщ #Антитіла #Тарас Тополя #Євген Клопотенко #Український борщ #Група Антитіла
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