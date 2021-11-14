"У українського ютубу немає майбутнього": Тарас Тополя відзначив коментар на свій новий кліп

Як кажуть, поради ніхто не питав

Після недавнього інциденту з блокуванням гімну України в соцмережі Facebook складається відчуття, що український контент хочуть просто звести нанівець. З подібним зіткнувся фронтмен українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який дав зрозуміти – усім слухачам не догодиш.

12 листопада музичний колектив представив свій новий кліп на пісню "Стань" і отримав закид за те, що вони створюють і виконують свої тексти виключно українською мовою. У себе на сторінці у Facebook Тополя виклав скрін із коментарем одного користувача під ніком "Gabermusic", де той міркує, що було б ефективніше випускати контент російською мовою.

"Хлопців ви дуже багато втрачаєте від того що ваші пісні українською і укр аудиторії тільки. Були б російською ваші пісні, ви б мільйони переглядів збирали…" — пише користувач.

"Кеп, ми його втрачаємо… ", — сиронізував виконавець.

Коментар дуже потішив українців, які подякували хлопцям за український контент. Сам Тополя зазначив, що до війни гурт "Антитіла" іноді випускав пісні російською, але війна все змінила.

Влітку 2021 року "Телеграф" брав інтерв’ю у Тараса Тополі. Тоді фронтмен гурту "Антитела" заявив, що українцям потрібно давати україномовний контент, щоб концерти російських артистів вони оминали. До речі, днями грузинський співак Вахтанг Кікабідзе, який приїхав до України, щоб попросити президента Володимира Зеленського допомогти Міхеїлу Саакашвілі в Грузії, закликав українських артистів забути дорогу до Росії та не виступати у країні-агресорі.