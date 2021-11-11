Рус

Чому гімн України блокують на Facebook і до чого тут Олександр Пономарьов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
133
Олександр Пономарьов уже прокоментував те, що трапилося. Новина оновлена 11 листопада 2021, 15:45
Олександр Пономарьов уже прокоментував те, що трапилося.

Facebook заблокував звук українського гімну через порушення авторських прав

А ви знали, що відомому українському виконавцю Олександру Пономарьову належать авторські права на гімн України? Ні? А ось соціальна мережа Facebook вважає саме так.

Користувачі соцмережі повідомляють, що на відео, в якому є державний гімн, звук блокується, пояснюючи це порушенням авторських прав, які нібито належать народному артисту України Олександру Пономарьову.

Подібний "бан" отримала трансляція засідання сесії Немішаївської селищної ради у Київській області.

Очевидно, причиною цього є те, що саме голосом Пономарьова вперше наживо гімн України зазвучав на футбольному полі 2000 року. Після цього версію гімну у виконанні співака почали включати на різноманітних урочистих заходах.

Користувач Фейсбуку Олександр Черненко у себе в пості звернувся до Пономарьова, попросивши пояснити цю ситуацію, адже у музичному видавництві "Best Music" повідомили, що аранжування гімну України Пономарьовим вважається окремою композицією і права на неї належать йому.

У коментарях Олександр Пономарьов зазначив, що має суміжні права на фонограму і пообіцяв розібратися з блокуванням у Фейсбуці.

Але "розмова" закінчилася скандалом.

Раніше "Телеграф" писав, що Facebook почав блокувати відеозаписи з виконанням пісні "Батько наш Бандера ".

Теги:
#Гімн України #Олександр Пономарьов
Міхеїл Саакашвілі
Політика
Мінус 20 кг? Як змінився Саакашвілі за 40 днів голодування: фото "до" та "після"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Міхеїл Саакашвілі
Мінус 20 кг? Як змінився Саакашвілі за 40 днів голодування: фото "до" та "після"
Дата публікації
Категорія
Олександр Пономарьов уже прокоментував те, що трапилося.
Чому гімн України блокують на Facebook і до чого тут Олександр Пономарьов
Дата публікації
Категорія
Ситуація з біженцями в Білорусі розжарюється
Біженці ночують у під'їздах, а на кордон із Польщею їх звозять лукашенківські силовики, - білоруська журналістка
Дата публікації
Категорія
Верховний суд "скасував" відсотки за користування позикою
100% річних — тепер реальність: українцям дозволили позичати під будь-який відсоток
Дата публікації
Категорія
На "євробляхерів" чекають не найкращі часи
Вже від сьогодні за євробляхи знову почнуть штрафувати: що робити власникам нерозмитнених авто