Чому гімн України блокують на Facebook і до чого тут Олександр Пономарьов

Facebook заблокував звук українського гімну через порушення авторських прав

А ви знали, що відомому українському виконавцю Олександру Пономарьову належать авторські права на гімн України? Ні? А ось соціальна мережа Facebook вважає саме так.

Користувачі соцмережі повідомляють, що на відео, в якому є державний гімн, звук блокується, пояснюючи це порушенням авторських прав, які нібито належать народному артисту України Олександру Пономарьову.

Подібний "бан" отримала трансляція засідання сесії Немішаївської селищної ради у Київській області.

Очевидно, причиною цього є те, що саме голосом Пономарьова вперше наживо гімн України зазвучав на футбольному полі 2000 року. Після цього версію гімну у виконанні співака почали включати на різноманітних урочистих заходах.

Користувач Фейсбуку Олександр Черненко у себе в пості звернувся до Пономарьова, попросивши пояснити цю ситуацію, адже у музичному видавництві "Best Music" повідомили, що аранжування гімну України Пономарьовим вважається окремою композицією і права на неї належать йому.

У коментарях Олександр Пономарьов зазначив, що має суміжні права на фонограму і пообіцяв розібратися з блокуванням у Фейсбуці.

Але "розмова" закінчилася скандалом.

Раніше "Телеграф" писав, що Facebook почав блокувати відеозаписи з виконанням пісні "Батько наш Бандера ".