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Почему гимн Украины блокируют на Facebook и при чем тут Александр Пономарев

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Александр Пономарев уже прокомментировал случившееся Новость обновлена 11 ноября 2021, 15:45
Александр Пономарев уже прокомментировал случившееся

Facebook заблокировал звук украинского гимна из-за нарушения авторских прав.

А вы знали что известному украинскому исполнителю Александру Пономареву принадлежат авторские права на гимн Украины? Нет? А вот социальная сеть Facebook считает именно так. 

Пользователи соцсети сообщают, что на видео, в которых присутствует государственный гимн, звук блокируется, объясняя это нарушением авторских прав, которые якобы принадлежат народному артисту Украины Александру Пономареву.

Подобный "бан" получила трансляция заседания сессии Немишаевского поселкового совета в Киевской области. 

Видимо причиной этого является то, что именно голосом Пономарева впервые вживую гимн Украины зазвучал на футбольном поле в 2000 году. После этого версию гимна в исполнении певца начали включать на различных торжественных мероприятиях. 

Пользователь Фейсбука Александр Черненко у себя в посте обратился к Пономареву, попросив объяснить эту ситуацию, ведь в музыкальном издательстве "Best Music", сообщили, что аранжировка гимна Украины Пономаревым считается отдельной композицией и права на нее принадлежат ему. 

В комментариях Алесандр Пономарев отметил, что у него есть смежные права на фонограмму и пообещал разобраться с блокировкой в Фейсбуке.

Но "разговор" закончился скандалом. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Facebook начал блокировать видеозаписи с исполнением песни "Батько наш Бандера".

Теги:
#Гимн Украины #Александр Пономарев
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