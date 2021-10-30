Укр

“И не говорите, что песня — не оружие": Facebook заблокировал песню "Батько наш Бандера"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Выступление львовского "Дударика" по-прежнему доступно на YouTube Новость обновлена 30 октября 2021, 09:48
Выступление львовского "Дударика" по-прежнему доступно на YouTube

Часть пользователей соцсети пожаловалась на "пропаганду ненависти"

В Facebook начали блокировать видеозаписи с исполнением песни "Батько наш Бандера", которая в течении последних недель устроила настоящий фурор среди украинцев и жителей других стран. Первыми под "раздачу" соцсети попала Львовская национальная капелла "Дударик".

Об этом члены группы сообщили на своей Facebook-странице.

Как оказалось, они разместили в соцсети запись с телеканала "Еспресо", в эфире которого исполнили "Батько наш Бандера" — как часть всеукраинского флешмоба. Впрочем, несмотря на восторг многих почитателей творчества "Дударика", нашлись и те, кто решил избавиться от видеоролика.

Всего спустя несколько часов недоброжелатели "набросали" столько жалоб о разжигании ненависти и оскорблении, что Facebook пришлось заблокировать доступ к видео для всех, кроме администрации страницы "Дударика".

О блокировке видео "Дударик" сообщил подписчикам
О блокировке видео "Дударик" сообщил подписчикам

Впрочем, представители капеллы не растеряли бодрости духа и пригласили подписчиков послушать их выступление на хостинге YouTube, где ролик сохранился.

Многие украинцы высказали парням свое восхищение их талантом и возмутились поступком администрации соцсети:

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал о небывалой популярности прежде ученического флешмоба "Батько наш Бандера". Песню об украинском националисте исполнили даже представители духовной семинарии.

Теги:
#Украина #Facebook #Львов #Флешмоб #Степан Бандера #Блокировка
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