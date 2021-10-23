Песня про Бандеру стала популярнее хита Моргенштерна не только в Украине, но и в мире

За рубежом композицию ищут испанцы, итальянцы и американцы

Уже несколько дней ставший вирусным флешмоб под песню "Батько наш Бандера" бьет любые рекорды по запросам в поисковой системе Google. Этой композицией начали активно интересоваться не только украинцы, но и жители других стран.

На это указывают статистические данные ресурса Google Trends.

Так, за последние семь дней запрос "батько Бандера" жители Италии, Испании, Великобритании, Канады и США вбивали в интернете даже чаще, чем украинцы. Частота поиска в этих странах составила около 2% от всех "вопросов" всезнающему Google.

Статистика за последние сутки

Песня об украинском националисте обогнала в популярности даже российского рэпера Моргенштерна, который часто хвастается тем, что является кумиром молодежи, в том числе в Украине. Чаще всего "Батько наш Бандера" интересует жителей западных регионов Украины, особенно Львовской, Тернопольской и Волынской областей. Впрочем, запросам из Киева не хватило всего лишь чуть-чуть, чтобы ввести столицу в пятерку лидеров по стране.

Моргенштерн

Моргенштерну не помог восстановить позиции на территории Украины даже выпуск нового трека — за последние сутки желающих скачать песню российского рэпера все равно меньше, чем людей, ищущих композицию про Бандеру.

Статистика за неделю в Украине

Известный украинский волонтер Мирослав Гай обратил внимание на то, что такая популярность отечественного флешмоба не обошлась без внимания даже российских СМИ. Это в очередной раз демонстрирует то, что в РФ любые попытки Украины отделиться от российского культурного пространства воспринимаются в штыки.

Зато большинство комментаторов под публикацией Мирослава Гая, напротив, радуются подобным трендам. При этом многие даже спрашивают, кто такой Моргенштерн, ведь даже ни разу не слышали о таком исполнителе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что хит о Бандере прозвучал даже в стенах Верховной Рады.