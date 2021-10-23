Песня про Бандеру стала популярнее хита Моргенштерна не только в Украине, но и в мире
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За рубежом композицию ищут испанцы, итальянцы и американцы
Уже несколько дней ставший вирусным флешмоб под песню "Батько наш Бандера" бьет любые рекорды по запросам в поисковой системе Google. Этой композицией начали активно интересоваться не только украинцы, но и жители других стран.
На это указывают статистические данные ресурса Google Trends.
Так, за последние семь дней запрос "батько Бандера" жители Италии, Испании, Великобритании, Канады и США вбивали в интернете даже чаще, чем украинцы. Частота поиска в этих странах составила около 2% от всех "вопросов" всезнающему Google.
Песня об украинском националисте обогнала в популярности даже российского рэпера Моргенштерна, который часто хвастается тем, что является кумиром молодежи, в том числе в Украине. Чаще всего "Батько наш Бандера" интересует жителей западных регионов Украины, особенно Львовской, Тернопольской и Волынской областей. Впрочем, запросам из Киева не хватило всего лишь чуть-чуть, чтобы ввести столицу в пятерку лидеров по стране.
Моргенштерну не помог восстановить позиции на территории Украины даже выпуск нового трека — за последние сутки желающих скачать песню российского рэпера все равно меньше, чем людей, ищущих композицию про Бандеру.
Известный украинский волонтер Мирослав Гай обратил внимание на то, что такая популярность отечественного флешмоба не обошлась без внимания даже российских СМИ. Это в очередной раз демонстрирует то, что в РФ любые попытки Украины отделиться от российского культурного пространства воспринимаются в штыки.
Зато большинство комментаторов под публикацией Мирослава Гая, напротив, радуются подобным трендам. При этом многие даже спрашивают, кто такой Моргенштерн, ведь даже ни разу не слышали о таком исполнителе.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что хит о Бандере прозвучал даже в стенах Верховной Рады.
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