Пісня про Бандеру стала популярнішою за хіт Моргенштерна не тільки в Україні, але і в світі

За кордоном композицію шукають іспанці, італійці та американці

Уже кілька днів став вірусним флешмоб під пісню "Батько наш Бандера" б’є будь-які рекорди по запитам в пошуковій системі Google. Цією композицією почали активно цікавитися не тільки українці, а й жителі інших країн.

На це вказують статистичні дані ресурсу Google Trends.

Так, за останні сім днів запит "батько Бандера" жителі Італії, Іспанії, Великобританії, Канади та США вбивали в інтернеті навіть частіше, ніж українці. Частота пошуку в цих країнах становила близько 2% від усіх "питань" всезнаючого Google.

Статистика за останню добу

Пісня про українського націоналіста обігнала в популярності навіть російського репера Моргенштерна, який часто хвалиться тим, що є кумиром молоді, в тому числі в Україні. Найчастіше "Батько наш Бандера" цікавить жителів західних регіонів України, особливо Львівської, Тернопільської та Волинської областей. Втім, запитам з Києва не вистачило всього лише трохи, щоб ввести столицю в п’ятірку лідерів по країні.

Моргенштерн

Моргенштерну не допоміг відновити позиції на території України навіть випуск нового треку — за останню добу бажаючих завантажити пісню російського репера все одно менше, ніж людей, котрі шукають композицію про Бандеру.

Статистика за тиждень в Україні

Відомий український волонтер Мирослав Гай звернув увагу на те, що така популярність вітчизняного флешмоба не обійшла навіть російські ЗМІ. Це в черговий раз демонструє те, що в РФ будь-які спроби України відокремитися від російського культурного простору сприймаються негативно.

Утім більшість коментаторів під публікацією Мирослава Гая, навпаки, радіють подібним трендам. При цьому багато хто навіть запитують, хто такий Моргенштерн, адже навіть ні разу не чули про такого виконавця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що хіт про Бандеру пролунав навіть у стінах Верховної Ради.