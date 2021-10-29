"Батько наш Бандера": к флешмобу присоединились семинаристы и священники (видео)

Песню исполнили воспитанники Ровенской семинарии ПЦУ.

Песня "Батько наш Бандера, Украина — мати", которая стала популярна среди украинских школьников и дала начало флешмобу, прозвучала и в стенах учреждения образовательного и духовного. Ее исполнили семинаристы из Ровно.

Видео опубликовал YouTube-канал Горинь.інфо.

Ученики Ровенской духовной семинарии Православной церкви Украины исполнили повстанческую песню с флагом в руках.

Примечательно, что именно представители духовенства — священники из Тернополя в 2019 первыми исполнили эту песню. На самом деле у текста, который массово поют осенью 2021, незначительно изменены слова по сравнению с давним оригиналом, а вот мелодия осталась.

Отметим, что кроме Ровенских семинаристов и другие представители духовенства присоединились к флешмобу — военные священники-капелланы на Львовщине исполнилии ее в честь профессионального праздника.

Ранее "Телеграф" писал, что массовая акция петь "Батько наш Бандера" зародилась в украиноязычном сегменте ТикТока и затем распространилась даже до Верховной Рады. Также она популярна в Канаде, а в некоторых рейтингах опережает Адель и Моргенштерна.