"Батько наш Бандера": до флешмобу приєдналися семінаристи та священики (відео)

Пісню виконали вихованці Рівненської семінарії ПЦУ.

Пісня "Батько наш Бандера, Україна — мати", яка стала популярна серед українських школярів і дала початок флешмобу, пролунала й у стінах закладу освітнього та духовного. Її виконали семінаристи із Рівного.

Відео опублікував YouTube-канал Горинь.інфо.

Учні Рівненської духовної семінарії Православної церкви України виконали повстанську пісню із прапором у руках.

Примітно, що саме представники духовенства — священики з Тернополя у 2019 році першими виконали цю пісню. Насправді у тексті, який масово співають восени 2021, трохи змінено слова у порівнянні з давнім оригіналом, а ось мелодія залишилася.

Зазначимо, що окрім Рівненських семінаристів й інші представники духовенства приєдналися до флешмобу — військові священики-капелани на Львівщині виконали її на честь професійного свята.

Раніше "Телеграф" писав, що масова акція співати "Батько наш Бандера" зародилася в україномовному сегменті ТікТока і потім поширилася навіть до Верховної Ради. Також вона популярна в Канаді, а в деяких рейтингах випереджає Адель та Моргенштерна.