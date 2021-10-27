Перегнала саму Адель! Пісня "Батько наш Бандера" продовжує підкорювати світ
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Найбільше композицією цікавляться у Канаді
Протягом останнього тижня пісня "Батько наш Бандера" стала родзинкою вітчизняного TikTok-флешмобу. Українська патріотична композиція нещодавно зуміла обійти за популярністю російського репера Моргенштерна та його новий трек, а зараз може позмагатися з Адель, яка нещодавно вперше за 6 років випустила свій новий сингл Easy On Me.
Судячи зі свіжих статистичних даних Google Trends, запити на пісню "Батько наш Бандера" обігнали за кількістю запитів із британською співачкою. Варто зазначити, що це стосується лише російсько- та україномовної аудиторії.
І це на той час, коли новий сингл західної виконавиці знаходиться на першому місці в музичних чартах.
Варто зазначити, що в Канаді, з великою українською діаспорою, частка загальної кількості запитів на патріотичну пісню становить близько 80%.
Раніше "Телеграф" розповідав, що хіт про Бандеру пролунав навіть у стінах Верховної Ради.
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