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Перша за 6 років: у Адель вийшла нова пісня і кліп до неї (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
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Адель готується до випуску свого нового альбому "30" Новина оновлена 15 жовтня 2021, 11:54
Адель готується до випуску свого нового альбому "30"

Менш ніж за 9 годин нова відеоробота співачки набрала більше 16 млн переглядів на YouTube

У п’ятницю, 15 жовтня, відбулася прем’єра нового кліпу 33-річної британської співачки і автора пісень Адель (наст. ім’я Адель Лорі Блу Едкінс), анонсом якого виконавиця поділилася ще 5 жовтня.

Музичне відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі співачки, і станом на 11:30 цього ж дня кліп переглянуло більше 16 мільйонів людей з усього світу. Як повідомляє Pitchfork, сингл увійде в новий альбом співачки під назвою "30", який вийде 19 листопада.

Режисером кліпу став Ксав’є Долан. Шість років тому він зняв інший кліп співачки "Hello". "Я в таємниці сподівався, що це станеться. Для мене немає нічого сильнішого, ніж коли два художника возз’єднуються через роки, які вони провели порізно. Я змінився, Адель змінилася. Це можливість проголосити зміни, які сталися в нас обох — але при цьому ми зберегли вірність всьому, що любимо. все як раніше, але все по-новому ", — заявив режисер.

З моменту випуску Hello зібрав на YouTube понад 2,8 млрд переглядів.

За останні шість років Адель не випустила жодного альбому, а в її особистому житті відбулося чимало змін. Артистка офіційно розлучилася з батьком своєї дитини, чоловіком Саймоном Конецьким, а також скинула цілих 45 кілограм. Зараз Адель приписують роман з 39-річним спортивним агентом Річем Полом.

Теги:
#Адель #Пісні #Кліпи #Easy On Me
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