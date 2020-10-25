"Половина себя": похудевшая Адель появилась в прямом эфире популярного шоу (Видео)

Певица Адель выступила в роли ведущей американского комедийного шоу Saturday Night Live, где пошутила о своей недавней потере веса.
Об этом рассказывает ВВС.
"Я знаю, что очень, очень изменилась с тех пор, как вы видели меня в последний раз", - сказала 32-летняя девушка, выходя на сцену. "Но на самом деле все эти коронавирусные ограничения ... мне пришлось путешествовать без лишнего багажа, и я смогла привезти лишь половину себя, - пошутила она. - И я выбрала вот эту половину".
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Напомним, что всемирно известная певица, которая изначально весила больше 90 килограмм, похудела на 45 кг. На такие кардинальные изменения Адель решилась сразу после развода с бизнесменом Саймоном Конекки.
Ранее "Телеграф" писал, что певица Адель разозлила подписчиков Инстаграм снимком, на котором она изображена в бикини в цветах флага Ямайки.