Накрыло волной негодования: новый снимок Адель не понравился поклонникам

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17:15 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
32-летняя звезда опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в бикини с необычной прической.

Адель, которая похудела на 45 килограммов, предстала на фото в серых леггинсах с завышенной талией и бикини в цветах флага Ямайки. Образ знаменитости дополняла традиционная прическа народов банту, крылья с желтыми перьями, а также браслеты, золотое колье и серьги-кольца

В описании к посту Адель поздравила фолловеров с ежегодным фестивалем Notting Hill Carnival, который должен был пройти в Лондоне, но был отменен в связи с пандемией коронавируса.

"Я счастлива, что будет карнавал Ноттинг-Хилл, мой любимый Лондон", — написала артистка.

 
 
 
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Публикация от Adele (@adele)

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В комментариях пользователи Сети обрушились с критикой на певицу, обвинив ее в культурной апроприации.

"Темнокожие женщины подвергаются дискриминации за то, что носят национальные прически, такие как узлы банту и локоны, но белые люди — нет. Это несправедливо, и именно поэтому люди бесятся", "Отписываюсь, ты просто не имеешь никакого права носить прическу банту, и точка", "Эти волосы абсолютно неприемлемы. Прекратите присваивать черную культуру. Банту не для вас", — пишут в Сети.

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Адель, Снимки, Певица.

Автор:

Телеграф
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