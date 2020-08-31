Накрыло волной негодования: новый снимок Адель не понравился поклонникам

32-летняя звезда опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в бикини с необычной прической.

Адель, которая похудела на 45 килограммов, предстала на фото в серых леггинсах с завышенной талией и бикини в цветах флага Ямайки. Образ знаменитости дополняла традиционная прическа народов банту, крылья с желтыми перьями, а также браслеты, золотое колье и серьги-кольца

В описании к посту Адель поздравила фолловеров с ежегодным фестивалем Notting Hill Carnival, который должен был пройти в Лондоне, но был отменен в связи с пандемией коронавируса.

"Я счастлива, что будет карнавал Ноттинг-Хилл, мой любимый Лондон", — написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adele (@adele) 30 Авг 2020 в 3:17 PDT

В комментариях пользователи Сети обрушились с критикой на певицу, обвинив ее в культурной апроприации.

"Темнокожие женщины подвергаются дискриминации за то, что носят национальные прически, такие как узлы банту и локоны, но белые люди — нет. Это несправедливо, и именно поэтому люди бесятся", "Отписываюсь, ты просто не имеешь никакого права носить прическу банту, и точка", "Эти волосы абсолютно неприемлемы. Прекратите присваивать черную культуру. Банту не для вас", — пишут в Сети.