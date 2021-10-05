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Адель натякнула на вихід першого за 6 років альбому і показала тизер нового кліпу (відео)

Автор
Ольга Броскова
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Адель
Адель

Нова композиція співачки вийде 15 жовтня.

Британська співачка Адель випустила тизер на кліп до нової пісні Easy On Me. Композиція вийде 15 жовтня.

Ролик з анонсом з’явився на офіційному YouTube-каналі співачки.

У 20-секундному чорно-білому тізері схудла Адель їде на раритетній машині по дорозі. З авто розлітаються нотні аркуші. В кінці відео з’являється назва композиції та дата її виходу.

Всього за півгодини з моменту розміщення ролик набрав 9 тисяч переглядів, набравши при цьому більше 40-ка тисяч лайків.

Відзначимо, що фанати вже кілька днів підозрювали, що в цьому році співачка випустить свій новий альбом під назвою "30". Причиною цього стало те, що по всьому світу стали з’являтися загадкові білборди з цифрою 30. Їх помітили в Дубаї, Парижі, Лондоні і декількох американських містах. Свої попередні альбоми співачка випускала також з цифрою в назві: "19", "21", "25".

Відзначимо, що за ці 6 років, що співачка не випускала альбомів, в її житті відбулися значні зміни. Артистка розлучилася з чоловіком Саймоном Конецьким, а також схудла на цілих 45 кг.

Теги:
#Адель #Співачка #Adele
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