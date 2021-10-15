Первая за 6 лет: у Адель вышла новая песня и клип на нее (видео)

Менее чем за 9 часов новая видеоработа певицы набрала более 16 млн просмотров на YouTube

В пятницу, 15 октября, состоялась премьера нового клипа 33-летней британской певицы и автора песен Адель (наст. имя Адель Лори Блу Эдкинс), анонсом которого исполнительница поделилась еще 5 октября.

Музыкальное видео было опубликовано на официальном YouTube-канале певицы, и по состоянию на 11:30 этого же дня клип просмотрело более 16 миллионов человек со всего мира. Как сообщает Pitchfork, сингл войдет в новый альбом певицы под названием "30", который выйдет 19 ноября.

Режиссером клипа стал Ксавье Долан. Шесть лет назад он снял другой клип певицы "Hello". "Я в тайне надеялся, что это произойдет. Для меня нет ничего сильнее, чем когда два художника воссоединяются спустя годы, которые они провели порознь. Я изменился, Адель изменилась. Это возможность провозгласить перемены, которые случились в нас обоих — но при этом мы остались верны всему, что любим. Все как прежде, но все по-новому", — заявил режиссер.

С момента выпуска Hello собрал на YouTube свыше 2,8 млрд просмотров.

За последние шесть лет Адель не выпустила ни одного альбома, а в ее личной жизни произошло немало перемен. Артистка официально развелась с отцом своего ребенка, мужем Саймоном Конецким, а также сбросила целых 45 килограмм. Сейчас Адель приписывают роман с 39-летним спортивным агентом Ричем Полом.