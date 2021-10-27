Укр

Перегнала саму Адель! Песня "Батько наш Бандера" продолжает покорять мир

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Песня "Батько наш Бандера" задает тренды в соцсетях по всему миру Новость обновлена 27 октября 2021, 15:28
Песня "Батько наш Бандера" задает тренды в соцсетях по всему миру

Больше всего композицией интересуются в Канаде

В течение последней недели песня "Батько наш Бандера" стала изюминкой отечественного TikTok-флешмоба. Украинская патриотическая композиция недавно сумела обойти по популярности российского рэпера Моргенштерна и его новый трек, а сейчас может посоревноваться с самой Адель, которая недавно впервые за 6 лет выпустила свой новый сингл Easy On Me.

Судя по свежим статистическим данным Google Trends, запросы на песню "Батько наш Бандера" обогнали по количеству запросов с британской певицей. Стоить отметить, что это относится только к русско- и украиноязычной аудитории.

Статистика за последний день
Статистика за последний день

И это в то время, когда новый сингл западной исполнительницы находится на первом месте в музыкальных чартах.

Стоить отметить, что в Канаде, с большой украинской диаспорой, доля от общего количества запросов на патриотическую песню составляет около 80%.

Сравнение запросов по регионам в мире
Сравнение запросов по регионам в мире

Ранее "Телеграф" рассказывал, что хит о Бандере прозвучал даже в стенах Верховной Рады.

Теги:
#Адель #Песни #Степан Бандера #Easy On Me
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