Перегнала саму Адель! Песня "Батько наш Бандера" продолжает покорять мир

Больше всего композицией интересуются в Канаде

В течение последней недели песня "Батько наш Бандера" стала изюминкой отечественного TikTok-флешмоба. Украинская патриотическая композиция недавно сумела обойти по популярности российского рэпера Моргенштерна и его новый трек, а сейчас может посоревноваться с самой Адель, которая недавно впервые за 6 лет выпустила свой новый сингл Easy On Me.

Судя по свежим статистическим данным Google Trends, запросы на песню "Батько наш Бандера" обогнали по количеству запросов с британской певицей. Стоить отметить, что это относится только к русско- и украиноязычной аудитории.

Статистика за последний день

И это в то время, когда новый сингл западной исполнительницы находится на первом месте в музыкальных чартах.

Стоить отметить, что в Канаде, с большой украинской диаспорой, доля от общего количества запросов на патриотическую песню составляет около 80%.

Сравнение запросов по регионам в мире

Ранее "Телеграф" рассказывал, что хит о Бандере прозвучал даже в стенах Верховной Рады.