"І не кажіть, що пісня — не зброя": Facebook заблокував пісню "Батько наш Бандера"

Частина користувачів соцмережі поскаржилася на "пропаганду ненависті"

У Facebook почали блокувати відеозаписи з виконанням пісні "Батько наш Бандера", яка протягом останніх тижнів влаштувала справжній фурор серед українців та мешканців інших країн. Першими під "роздачу" соцмережі потрапила Львівська національна капела "Дударик".

Про це члени групи повідомили на своїй Facebook-сторінці.

Як виявилося, вони розмістили в соцмережі запис із телеканалу "Еспресо", в ефірі якого виконали "Батько наш Бандера" — як частину всеукраїнського флешмобу. Втім, незважаючи на захоплення багатьох шанувальників творчості "Дударика", знайшлися і ті, хто вирішив позбутися відеоролика.

Усього за кілька годин недоброзичливці "накидали" стільки скарг про розпалювання ненависті та образу, що Facebook довелося заблокувати доступ до відео для всіх, окрім адміністрації сторінки "Дударика".

Про блокування відео "Дударик" повідомив підписникам

Втім, представники капели не втратили бадьорості духу та запросили підписників послухати їхній виступ на хостингу YouTube, де ролик зберігся.

Чимало українців висловили хлопцям своє захоплення їхнім талантом і обурилися вчинком адміністрації соцмережі:

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав про небувалу популярність насамперед учнівського флешмобу "Батько наш Бандера". Пісню про українського націоналіста виконали навіть представники духовної семінарії.