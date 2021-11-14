Наш "мудрий народ" спершу обирає Зеленського, а потім не хоче вакцинуватися, – Ігор Кондратюк

Продюсер назвав можливий другий президентський термін Володимира Зеленського — найсумнішим сценарієм для України

Відомий український телеведучий, продюсер Ігор Кондратюк, петиція якого про заборону гастролей в Україні артистів із РФ набрала нещодавно необхідні 25 тисяч голосів для розгляду президентом, дав «Телеграфу» ексклюзивні коментарі по найгарячішим для України темам – війни та миру, політики та ковіду. Не оминули й ту саму петицію, а також питання шоу-бізнесу.

Про політику та шоу

– Чи є якісь зрушення щодо вашої петиції?

– Зрушень немає. Принаймні мені про них не відомо. Там з’явилися нові якісь заборони, але співаків та співачок це не торкнулося. У відповіді на петицію президент заявив, що мене повідомлять — що саме зроблять прем’єр Шмигаль, голова СБУ Баканов і секретар РНБО Данилов щодо виконання чинних законів.

Якщо буде якась нова інформація, опублікую на своїй сторінці у Фейсбуці. Але мені надіслали нещодавно повідомлення, що той самий Баста у грудні виступить у Києві. Ось і вся «відповідь». Нинішнє керівництво України належить до російськомовного культурного простору. І петиції, подібні до моєї, їх дуже нервують. Вони не розуміють, як можна не слухати музику «маде ін раша». При цьому нас є російськомовна своя – українська – музика. Нещодавній концерт Олі Полякової у Палаці спорту був чудовий, я вважаю!

– Відомо, що наступного року на СТБ повертається шоу Х-фактор, у якому Ви були суддею. Чи надходили відповідні пропозиції?

– На СТБ вже давно заявили, що рік робитимуть «Україна має таланти», а рік – «Х-фактор». Чергуючи. Тож наступного року – черга «Х-фактора». Мені поки що не надходило якихось пропозицій. І дуже далеко ще до того, щоби закінчився нинішній сезон «Талантів…». Над ними, наскільки я розумію, як і над «Х-фактором», працюватиме той самий продакшн. Отже, все ще попереду. Якщо запросять до журі – думатиму. Швидше за все, погоджуся. Якщо у журі раптом не з’являться російські «зірки».

– Якими мають бути сучасні шоу, щоб приваблювати глядача?

– Праймові, яскраві. Але таких і зараз вистачає. З’явилися «Співають усі», «Маскарад», «Маска». Їх непогано дивляться. Ось зараз на ICTV знову почне йти "Хто хоче стати мільйонером". І це добре. Я люблю шоу, де є місце для тих, хто читає книги, хто прокачує свій інтелект упродовж життя.

– Чи не здається, що наша політика у зв’язку з приходом туди шоуменів побільшала шоу, ніж політикою?

– Політики у всьому світі стали безвідповідальнішими, на мій погляд. Тож Україна – у тренді.

Про ковід і Зеленського

– Україна продовжує ставити сумні рекорди щодо захворюваності та смертності від ковіду. Чому це стало можливим?

– І провали влади (комунікаційні, з доставленням вакцин, з процесом вакцинації), і неосвіченість суспільства. Величезна кількість українців виявилася забобонними, переказують один одному ахінею про вакцини, перетворилася на шалених антивакцинаторів. Думаю, така параноя – як від неосвіченості людей, так і від певного інформаційного впливу. Згубного впливу. У певному сенсі цілеспрямованого. Є інформація, що 65% усіх антивакцинаторських статей в англомовному сегменті Інтернету написало 12-ма особами. Можна говорити про теорію змови…

На все це накладаються факапи від влади, непослідовність її заяв та дій. Чого варте те, що Зеленський спершу опублікував у Instagram пост про важливість вакцинації, а потім видалив, бо його захейтили антивакцинатори. Хоча 10 листопада, здається, виправився: записав черговий відеоролик із закликом вакцинуватися

– Чи передбачувано було те, що Зеленський та Ко породять стільки криз, скільки ми зараз маємо?

– Звісно, це було досить прогнозовано. Було б дуже дивно, якби Володимир Зеленський опинився з першого дня свого перебування при владі феноменально талановитим держуправлінцем, державником. Та ще й українським державником. Ми бачили рівень його творчості. І воно аж ніяк не було пов’язане з державним управлінням, «реал політик», із вирішенням якихось глобальних соціальних проблем. Ми не бачили його як волонтера, який заявив би про себе (як той самий Притула). Ми не бачили, що Зеленський переживає через біди України. І з чого він змінився, ставши президентом? Якщо справи будуть йти, як зараз, боюся, ми ще довго розгрібатимемо результати його правління. Наш «мудрий народ» спершу обирає Зеленського, а згодом не хоче вакцинуватися. Це, певно, пов’язано. Чи я помиляюсь?

– Чим може завершитись правління Зеленського?

– Не знаю. Найсумніше для країни, що може бути – другий термін його правління. Тому що розгрібати нам тоді доведеться ще більше.

Про Росію та Україну

– Росія продовжує брязкотіти зброєю біля наших кордонів, тепер ще влаштувала руками білоруського режиму міграційну кризу. Чому Захід не може заспокоїти Путіна?

– А як ви собі це уявляєте? Путінська Росія – це придурок із ядерною палицею. Гопник, якщо говорити м’якше. Врізати гопника на районі може хіба що летальний випадок. Або кайданки. Як ви одягнете наручники на Росію, на Путіна? Ніяк. Хто воюватиме з РФ? Ніхто. Кому це треба? Адже це ядерна війна, яка може знищити все. Ми, звичайно, трохи здивувалися тим, що світ жує соплі та стільки дозволяє Росії. Але самі глобально вдіяти нічого не можемо. Тільки зміцнювати армію, проводити реформи, не піддаватися російській та проросійській пропаганді. Одна надія, що Захід все ж таки грає в довгу. Все було б інакше, якби Росія не мала ядерної зброї. Але, на жаль, вона його має. А ми – вже ні…

Щодо України – то ми залишаємося форпостом між варварами та цивілізованими людьми, які хочуть жити нормально. Щоправда, ці цивілізовані люди не надто думають про те, що на форпості, стримуючи варварів, гинуть українці, захищаючи у 21 столітті свою територію.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк розповів "Телеграфу", чому він не вважає за можливе виступи в Україні низки російських артистів, які відкрито підтримували анексію Криму.