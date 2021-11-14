Наш "мудрый народ" сперва выбирает Зеленского, а потом не хочет вакцинироваться, – Игорь Кондратюк

Продюсер назвал возможный второй президентский срок Владимира Зеленского — самым унылым сценарием для Украины

Известный украинский телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк, петиция которого о запрете гастролей в Украине артистов из РФ набрала недавно необходимые 25 тысяч голосов для рассмотрения президентом, дал «Телеграфу» эксклюзивные комментарии на наиболее горячие для Украины темы – войны и мира, политики и ковида. Не обошли стороной и ту самую петицию, а также вопросы шоу-бизнеса.

О политике и шоу

– Есть ли какие-то подвижки касательно вашей петиции?

– Подвижек нет. По крайней мере, мне о них не известно. Там появились новые какие-то запреты, но певцов и певиц это не коснулось. В ответе на петицию президент заявил, что меня поставят в известность — что именно сделают премьер Шмыгаль, глава СБУ Баканов и секретарь СНБО Данилов касательно выполнения законов, которые существуют.

Если будет какая-то новая информация, опубликую на своей странице в Фейсбуке. Но мне прислали недавно сообщение, что тот же Баста в декабре выступит в Киеве. Вот и весь «ответ». Нынешнее руководство Украины принадлежит к русскоязычному культурному пространству. И петиции, подобные моей, их очень нервируют. Они не понимают, как можно не слушать музыку «маде ин раша». При этом нас есть русскоязычная своя – украинская – музыка. Недавний концерт Оли Поляковой во Дворце спорта был прекрасен, я считаю!

– Известно, что в будущем году на СТБ возвращается шоу Х-фактор, в котором Вы были судьей. Поступали ли соответствующие предложения?

– На СТБ уже давно заявили, что будут год делать «У Украины есть таланты», а год – «Х-фактор». Чередуя. Так что в следующем году – очередь «Х-фактора». Мне пока не поступало каких-то предложений. И очень далеко еще до того, чтобы закончился нынешний сезон «Талантов…». Над ними, насколько я понимаю, как и над «Х-фактором», работать будет тот же продакшн. Так что всё еще впереди. Если пригласят в жюри – буду думать. Скорее всего, соглашусь. Если в жюри вдруг не появятся российские «звезды».

– Какими должны быть современное шоу, чтобы привлекать зрителя?

– Праймовые, яркие. Но таких и сейчас хватает. Появились «Поют все», «Маскарад», «Маска». Их неплохо смотрят. Вот сейчас на ICTV вновь начнет идти «Кто хочет стать миллионером». И это хорошо. Я люблю шоу, где есть место для тех, кто читает книги, кто прокачивает свой интеллект на протяжении жизни.

– Не кажется ли, что наша политика в связи с приходом туда шоуменов стала больше шоу, чем политикой?

– Политики во всем мире стали более безответственными, на мой взгляд. Так что Украина – в тренде.

О ковиде и Зеленском

– Украина продолжает бить печальные рекорды по заболеваемости и смертности от ковида. Почему это стало возможным?

– И провалы власти (коммуникационные, с доставкой вакцин, с процессом вакцинации), и необразованность общества. Огромное количество украинцев оказались суеверными, пересказывают друг другу ахинею о вакцинах, превратились в оголтелых антивакцинаторов. Думаю, такая паранойя – как от необразованности людей, так и от определенного информационного влияния. Пагубного влияния. В каком-то смысле целенаправленного. Есть информация, что 65% всех антивакцинаторских статей в англоязычном сегменте Интернета, написало 12 человек. Впору говорить о теории заговора…

На всё это накладываются факапы от власти, непоследовательность ее заявлений и действий. Чего стоит то, что Зеленский сперва опубликовал в Instagram пост о важности вакцинации, а потом удалил, потому что его захейтили антивакцинаторы. Хотя 10 ноября, кажется, исправился: записал очередной видеоролик с призывом вакцинироваться

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– Предсказуемо ли было то, что Зеленский и Ко породят столько кризисов, сколько мы сейчас имеем?

– Конечно, это было достаточно прогнозировано. Было бы очень странно, если бы Владимир Зеленский оказался с первого же дня своего пребывания у власти феноменально талантливым госуправленцем, государственником. Да еще и украинским государственником. Мы видели уровень его творчества. И оно никоим образом не было связано с государственным управлением, «реал политик», с решением каких-то глобальных социальных проблем. Мы не видели его как волонтера, который заявил бы о себе (как тот же Притула). Мы не видели, что Зеленский переживает за беды Украины. И с чего бы он изменился, став президентом? Если дела будут идти, как сейчас, боюсь, мы еще долго будем разгребать результаты его правления. Печалька. Наш «мудрый народ» сперва выбирает Зеленского, а потом не хочет вакцинироваться. Это, наверное, связано. Или я ошибаюсь?

– Чем может завершиться правление Зеленского?

– Не знаю. Самое унылое для страны, что может быть – второй срок его правления. Потому что разгребать нам тогда придется еще больше.

О России и Украине

– Россия продолжает бряцать оружием у наших границ, теперь еще замутила руками белорусского режима миграционный кризис. Почему Запад не может урезонить Путина?

– А как вы себе это представляете? Путинская Россия – это придурок с ядерной дубинкой. Гопник, если говорить мягче. Урезонить гопника на районе может разве что летальный случай. Или наручники. Как вы наденете наручники на Россию, на Путина? Никак. Кто будет воевать с РФ? Никто. Кому это надо? Это ведь ядерная война, которая может уничтожить всё. Мы, конечно, немного удивились тем, что мир жует сопли и столько позволяет России. Но сами глобально поделать ничего не можем. Только укреплять армию, проводить реформы, не поддаваться российской и пророссийской пропаганде. Одна надежда, что Запад всё же играет в долгую. Всё было бы иначе, если бы Россия не имела ядерного оружия. Но, к сожалению, она его имеет. А мы – уже нет…

Что касается Украины – то мы остаемся форпостом между варварами и цивилизованными людьми, которые хотят жить нормально. Правда, эти цивилизованные люди не особо думают о том, что на форпосте, сдерживая варваров, гибнут украинцы, защищая в 21 столетии свою территорию.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк рассказал "Телеграфу", почему он не считает возможным выступления в Украине ряда российских артистов, которые открыто поддерживали аннексию Крыма.