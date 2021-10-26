"Крымнашист" Баста снова возвращается в Украину с концертом

Анонсы появились на сайтах и в соцсетях билетных операторов.

После того как с российского рэпера Басты, настоящее имя Василий Вакуленко, сняли запрет на въезд в Украину, артист видимо решил "нагнать" утерянное время и в очередной раз готовит концерт в нашей стране.

Новое выступление Василия Вакуленко в Харькове запланировано на 17 декабря. И напомним, что на 19 декабря также намечен концерт в Киеве.

На сайте билетного оператора concert.ua концерт Басты отмечен как сверхпопулярное событие, а цены на выступления стартуют от 700 грн.

Баста вновь собрался в Украину

Организаторы обещают масштабную концертную программу, однако многие украинцы не в восторге от предстоящего концерта. Пользователи сети против того, что в Украине устраивают концерты скандальных российских артистов, особенно "крымнашистов".

Ранее "Телеграф" писал, что в августе Баста дал концерт в Одессе. Несмотря на пандемию коронавируса, присутствующие на концерте не соблюдали никаких карантинных норм — о социальной дистанции и защитных масках было забыто.