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"Кримнашист" Баста знову повертається до України з концертом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Баста знову зібрався в Україну Новина оновлена 26 жовтня 2021, 10:53
Баста знову зібрався в Україну

Анонси з’явилися на сайтах та в соцмережах квиткових операторів.

Після того, як з російського репера Басти, справжнє ім’я якого Василь Вакуленко, зняли заборону на в’їзд в Україну, артист, мабуть, вирішив "наздогнати" загублений час і в черговий раз готує концерт у нашій країні.

Новий виступ Василя Вакуленка у Харкові заплановано на 17 грудня. І нагадаємо, що на 19 грудня також намічено концерт у Києві.

На сайті квиткового оператора concert.ua концерт Басти відзначений як надпопулярна подія, а ціни на виступи стартують від 700 грн.

Баста знову зібрався в Україну
Баста знову зібрався в Україну

Організатори обіцяють масштабну концертну програму, проте багато українців не в захваті від майбутнього концерту. Користувачі мережі проти того, що в Україні влаштовують концерти скандальних російських артистів, особливо кримнашистів.

Раніше "Телеграф" писав, що у серпні Баста дав концерт в Одесі. Попри пандемію коронавірусу, присутні на концерті не дотримувалися жодних карантинних норм — про соціальну дистанцію та захисні маски було забуто.

Теги:
#Концерт #Репер #Баста #Василь Вакуленко
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