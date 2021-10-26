"Кримнашист" Баста знову повертається до України з концертом

Анонси з’явилися на сайтах та в соцмережах квиткових операторів.

Після того, як з російського репера Басти, справжнє ім’я якого Василь Вакуленко, зняли заборону на в’їзд в Україну, артист, мабуть, вирішив "наздогнати" загублений час і в черговий раз готує концерт у нашій країні.

Новий виступ Василя Вакуленка у Харкові заплановано на 17 грудня. І нагадаємо, що на 19 грудня також намічено концерт у Києві.

На сайті квиткового оператора concert.ua концерт Басти відзначений як надпопулярна подія, а ціни на виступи стартують від 700 грн.

Баста знову зібрався в Україну

Організатори обіцяють масштабну концертну програму, проте багато українців не в захваті від майбутнього концерту. Користувачі мережі проти того, що в Україні влаштовують концерти скандальних російських артистів, особливо кримнашистів.

Раніше "Телеграф" писав, що у серпні Баста дав концерт в Одесі. Попри пандемію коронавірусу, присутні на концерті не дотримувалися жодних карантинних норм — про соціальну дистанцію та захисні маски було забуто.